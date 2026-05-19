Caso Pamela Genini, nuove ricerche dei carabinieri nelle aree rurali della Bergamasca

Sono in corso nella giornata di martedì 19 maggio, in alcune aree rurali della Bergamasca nuove attività di ricerca nell’ambito delle indagini sul vilipendio del cadavere di Pamela Genini. Il personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, con il supporto degli specialisti del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, sta eseguendo un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo. L’attività è finalizzata al ritrovamento della parte della salma che, allo stato, non è ancora stata rinvenuta.

L’attività è finalizzata al ritrovamento della parte della salma che, allo stato, non è ancora stata rinvenuta Le aree interessate dalle operazioni sono state individuate sulla base delle risultanze investigative finora acquisite. Si tratta di ricerche particolarmente complesse, sia per l’estensione del territorio sia per le caratteristiche dei luoghi da ispezionare, e per questo motivo le attività proseguiranno per più giornate.

In azione un’unità cinofila