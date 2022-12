Chat e Social, ragazzi sempre più dipendenti: «bruciate» due ore al giorno

Lo sguardo è basso, perennemente fissato verso lo schermo. Come un prolungamento del corpo, lo smartphone scandisce e accompagna qualsiasi momento della giornata. Difficile staccarsene a scuola, impensabile spegnerlo la notte. Le dita scorrono su qualsiasi app e qualsiasi sito: dallo svago magari più genuino, le goliardate che oggi si chiamano «meme», fino ai meandri più insidiosi della Rete. Anche questa è una dipendenza: quella dal telefonino e più in generale da Internet. Colpisce soprattutto i più giovani, e colpisce anche in Bergamasca. Lo raccontano gli stessi adolescenti, nelle risposte che 13mila di loro – studenti delle medie o delle superiori, tra città e provincia – hanno dato nei mesi scorsi ai questionari del progetto «Selfie» promosso come ente capofila dal Comune di Bergamo, e analizzato dal centro di ricerca «Semi di Melo». Alle superiori, per esempio, il 46% dei giovani dedica più di due ore al giorno a chattare: e dalle due ore si arriva anche a tempi decisamente più notevoli.