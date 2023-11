Conto alla rovescia per Natale: dopo l’Albero in arrivo anche la tradizionale Ruota

Il trasporto eccezionale di venerdì mattina ha dato il via al conto alla rovescia, tutti in attesa delle festività natalizie. Il grande albero di Natale (un abete alto 15 metri) è arrivato puntuale in piazza Vittorio Veneto, direttamente dai boschi della Valle Seriana (per la precisione da Gorno), in attesa di essere issato e allestito come si deve. E nell’altra metà della piazza, a dicembre prenderà posto, come da tradizione, la Capanna di Natale de L’Eco di Bergamo, un’idea dello storico direttore monsignor Andrea Spada (era il 1951), dedicata «ai bambini più soli».

Luminarie, omaggio a Kusama

Le festività si rinnovano e fervono i preparativi che, in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, si fanno ancora più intensi. Già da qualche giorno le vie del centro sono state addobbate con palle rosse sospese e abbozzi di gomitoli luminosi, «coriandoli» che rifletteranno le luminarie per le vie di Città Alta che sarà tutta un luccichìo in onore dell’artista giapponese Yayoi Kusama, protagonista dalla prossima settimana a Palazzo della Ragione.

Arriva la Ruota sul Sentierone

In questi giorni grandi manovre stanno animando piazza Matteotti e la parte bassa del Sentierone: domani notte (domenica) arriverà la ruota panoramica, montata davanti a Palazzo Frizzoni, mentre lunedì, sotto il grande albero di Natale, prenderà casa Babbo Natale. Qui sarà allestito anche il «Mercatino di Natale» a cura di Comap, che inaugurerà il 24 novembre (fino al 7 gennaio). L’accensione delle luminarie è in programma a fine novembre, il quadro si sta completando. «Il Natale 2023 di Bergamo si compone via via di tante iniziative e attività – commenta il sindaco Giorgio Gori – un mosaico ricco e che sottolinea la conclusione di un anno che per la nostra città è stato molto significativo. Nei giorni scorsi sono state svelate le prime novità legate a Christmas Design, in queste ore quelle attività che insisteranno su piazzale Alpini - come la pista di pattinaggio -, le attività culturali del Gran Finale di Bergamo Brescia 2023 e tanto altro. A tutto questo si aggiunge il pezzo in arrivo nei prossimi giorni, dalle luminarie alla ruota panoramica: il mio ringraziamento a tutti i rappresentanti del mondo del commercio della città che ogni anno lavorano con impegno per rendere Bergamo più calda e più bella in occasione delle festività».

L’albero di Natale e la Capanna de L’Eco

Venerdì, si diceva, l’arrivo del grande abete dai boschi di Gorno. Dal 2020 il Duc (Distretto urbano del commercio) ha avviato la collaborazione con PromoSerio, perché l’albero rappresentasse il simbolo di collegamento tra la città e la valle così duramente colpita dalla pandemia (l’esemplare viene sempre scelto tra quelli tagliati durante le manutenzioni programmate della flora boschiva). Il grande albero di Natale è una delle tante iniziative, ricorda Nicola Viscardi, manager del Duc: «Ringraziamo il Comune di Gorno che anche quest’anno ha donato l’albero di Natale della città. C’è grande aspettativa, è un momento importante per il mondo del commercio, anche in vista dell’evento finale della Capitale della Cultura. È in corso un grande lavoro, stiamo sistemando le luminarie, le operazioni andranno avanti ancora per un paio di settimane, le stiamo montando anche fuori dal perimetro del Duc, su richiesta dei negozianti, ad esempio in Malpensata. Tra le novità Christmas design, con installazioni diffuse in città. Ci sono altre novità, che sveleremo più avanti».

Viabilità che cambia

Scatta l’assetto natalizio in piazza Matteotti: da domenica e fino a martedì 16 gennaio neanche i residenti e i mezzi autorizzati potranno passare dal Sentierone (dalla sede del Comune all’incrocio con viale Roma) e in piazza Matteotti. La pedonalizzazione introdotta dalla nuova Ztl viene rafforzata fino alla fine delle festività, perché in questa zona sarà allestita la grande ruota panoramica, l’albero e il mercatino di Natale, come lo scorso anno. Per chi invece è diretto al parcheggio di via Borfuro non cambierà nulla: sarà possibile accedere al silo percorrendo passaggio Zeduri. Anche via Crispi, per gli autorizzati, sarà percorribile. L’ordinanza emanata ieri dalla polizia locale prevede, in piazza Matteotti, il «divieto di transito per tutte le categorie di veicoli eccetto che per i mezzi necessari agli allestimenti natalizi». E ancora, la possibilità di ampliare la pedonalizzazione in via Roma tra Porta Nuova e via Tasca, istituendo «il divieto di transito per tutti i mezzi, nei periodi di maggior affluenza pedonale solo previa valutazione della polizia locale». In viale Roma, in prossimità di piazza Vittorio Veneto, è previsto invece un restringimento di carreggiata ma solo «nella fase strettamente necessaria alle operazioni di allestimento».

Pista da ghiaccio e mercatini in Piazzale Alpini

Il ghiaccio è stato tirato a lucido, pronto per essere solcato dalle lame dei pattini. È stata inaugurata venerdì 10 novembre «Nxt station on ice», la pista di pattinaggio di piazzale Alpini, più grande della passata edizione, parte della programmazione invernale messa a punto da Rete Doc servizi e Casa Molloy con il Comune di Bergamo. E come da tradizione, torna il «Mercatino di Natale» promosso da Confesercenti e Noter de Berghem che aprirà venerdì 17 novembre per chiudere il 26 dicembre.

Per le feste di Natale, l’ormai nota formula del palinsesto «Nxt station» diventa «Nxt station platz», con la pista su ghiaccio e appuntamenti per tutte le età. Ci sarà anche la proposta enogastronomica che cambierà ogni settimana con le diverse cucine regionali. A presentare i loro nuovi libri, grazie a «Sottovuoto», gli autori Luca Perego, Matteo Bonfanti, Paolo Borzacchiello e Fabio Volo. E poi la musica, con dj set, le serate di tango e swing e le «hit» per il pubblico più giovane. «Nxt station platz» apre da lunedì a giovedì dalle 11,30 alle 22, il venerdì dalle 11,30 all’1, il sabato dalle 10,30 all’1, la domenica dalle 10,30 alle 23,30. La pista di pattinaggio: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 20, venerdì dalle 14 alle 23,30, sabato dalle 10,30 alle 23,30 e domenica dalle 10,30 alle 22,30.