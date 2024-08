Controlli nei parchi a Romano, trovata droga nei cespugli - Foto e video

Ancora controlli da parte della polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale: in concomitanza con il periodo estivo sono stati intensificati i servizi straordinari di pattugliamento e verifica del territorio volti ad aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini, nonché a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Controlli a Romano

A Romano nella giornata di martedì 27 agosto si sono svolti i consueti servizi straordinari finalizzati al contrasto di sostanze stupefacenti che hanno visto l’impiego di due pattuglie del Pronto Intervento e di un operatore cinofilo antidroga della polizia locale di Bergamo. Sotto controllo in particolare i parchi cittadini , nello specifico Parco Maggioni, Parco del Cimitero, Parco delle Magnolie, piazza Don Sandro e la stazione ferroviaria.

Il fiuto di Tenai

Con il supporto dell’unità cinofila di Bergamo, in particolare grazie al fiuto del cane Tenai che ha ispezionato i parchi, sono stati rinvenuti occultati tra i cespugli, i sassi, e anche sulle piante, oltre 100 grammi di hashish , già frazionata in dosi per il successivo spaccio. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi.