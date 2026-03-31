Dalla libreria a food e pilates: ChorusLife, sette nuove insegne

Le grafiche sulle vetrine anticipano le novità a ChoruLife, in attesa delle inaugurazioni ufficiali. C’è chi ha scelto l’inglese e un «coming soon» che profuma di «ci vediamo presto» e chi, invece, annuncia la «prossima apertura» con un Qr Code che rimanda al modulo dove candidarsi per le posizioni di lavoro aperte. Lo smart district di via Serassi, inaugurato nel novembre 2024, arricchisce ulteriormente la sua offerta commerciale e si prepara ad accogliere sette nuove proposte per tutti i gusti, dalla cultura al benessere fino alla gastronomia.

L’hamburgheria Smashie

C’è anche una libreria

In piazza del Sagittario, nel cuore dell’ecosistema urbano di ChorusLife, sbarcherà presto una nuova libreria targata Mondadori. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli. La data di apertura non è ancora stata definita. Ma l’ampio bookstore, in locali fino ad adesso ancora inutilizzati, sta scaldando i motori con l’obiettivo di far emozionare i lettori con nuove storie, come recita lo slogan sulla vetrina rosso fiammante. Non lontano dalla nuova libreria aprirà ad inizio maggio l’hamburgheria Smashie, che propone un’esperienza di gusto «a stelle e strisce» con i piatti più iconici della cucina americana, tra smash burger, hot-dog, patatine fritte, donuts e milkshake. A fine maggio ChorusLife accoglierà il sesto punto vendita italiano di Fútbol Emotion, brand leader nel Sud Europa nella distribuzione di articoli sportivi specializzati per il calcio. Sono iniziati i lavori interni allo store. Tra maglie ufficiali, palloni e scarpe con i tacchetti, il negozio per amanti dello sport occuperà uno spazio interattivo grande più di settecento metri quadrati.

Lo store di calcio Futbol Emotion La palestra Luxe

Debutta anche la galleria degli alimenti

Novità anche sul versante del benessere. A fine giugno aprirà Yoga Space, scuola certificata a livello nazionale ed internazionale, che propone corsi strutturati in vari livelli ed è attiva a Bergamo con 2 studi di yoga e uno di pilates, oltre che online. Nei prossimi mesi è atteso il debutto cittadino del Fitness Club Luxe, già presente a Treviglio con una palestra. Capitolo food: negli spazi che verranno lasciati liberi dalle insegne di ristorazione «Rosso Pomodoro» e «Doppio Malto», debutterà a breve il marchio «Bù» della società bergamasca Finlatt con un nuovo format, ovvero la Galleria nazionale alimenti moderni (Gnam). Più in là aprirà anche il nuovo mercato agricolo coperto di Coldiretti, dedicato a valorizzare i prodotti nel territorio.