Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 23 Gennaio 2026

Dopo l’albero di Gernika di Bilbao divelto, torna al parco Goisis la targa dell’amicizia con Bergamo

IL GESTO. È stata posizionata nella giornata di venerdì 23 gennaio una targa in segno di amicizia tra le due città dopo il match di Champions.

La posa del seme della quercia di Guernika al parco Goisis di Monterosso
La posa del seme della quercia di Guernika al parco Goisis di Monterosso

È stata posizionata nella giornata di venerdì 23 gennaio, al Parco Goisis di Monterosso, la targa commemorativa con l’iscrizione «Siamo arrivati come avversari, ce ne andiamo come amici. Grazie, Bergamo, eskerrik asko«, accanto al seme dell’albero di Gernika, la quercia simbolo di libertà e giustizia scolpita anche nel logo dell Athletic Club Bilbao .

Il seme e la targa
Il seme e la targa
La delegazione dell’Athletic Club Bilbao
La delegazione dell’Athletic Club Bilbao

L’albero e la targa sono stati donati dalla Fondazione Athletic Club Bilbao al Comune di Bergamo come gesto di amicizia e rispetto per rafforzare i legami tra club, istituzioni e tifoserie, in occasione della partita di Champions League disputata lo scorso 21 gennaio tra Atalanta e Athletic Bilbao.

All’indomani dell’incontro, il seme era stato purtroppo trovato sradicato , ed era stato prontamente rimesso a dimora già nel pomeriggio di ieri. La targa, presentata durante l’incontro ufficiale tra la Fondazione, rappresentata dal vicepresidente della Fondazione e del Club Jon Ruigomez Matxin, e il Comune, rappresentato per l’occasione dall’assessora allo Sport Marcella Messina e dall’assessora al Verde Oriana Ruzzini, era stata temporaneamente ritirata dai tecnici per permettere la realizzazione del basamento necessario al suo corretto posizionamento, avvenuto quest’oggi.

«L’augurio dell’Amministrazione è che il seme possa attecchire e germogliare nel rispetto del gesto di donazione, della natura, del senso civico e sportivo della nostra comunità» spiega Palazzo Frizzoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Politica
Enti locali
Sociale
Gente, Persone
Arte, cultura, intrattenimento
Monumenti, Siti storici
Jon Ruigomez Matxin
Marcella Messina
Oriana Ruzzini
Comune di Bergamo
Atalanta