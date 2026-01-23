Dopo l’albero di Gernika di Bilbao divelto, torna al parco Goisis la targa dell’amicizia con Bergamo

È stata posizionata nella giornata di venerdì 23 gennaio, al Parco Goisis di Monterosso, la targa commemorativa con l’iscrizione «Siamo arrivati come avversari, ce ne andiamo come amici. Grazie, Bergamo, eskerrik asko«, accanto al seme dell’albero di Gernika, la quercia simbolo di libertà e giustizia scolpita anche nel logo dell Athletic Club Bilbao .

Il seme e la targa La delegazione dell’Athletic Club Bilbao

L’albero e la targa sono stati donati dalla Fondazione Athletic Club Bilbao al Comune di Bergamo come gesto di amicizia e rispetto per rafforzare i legami tra club, istituzioni e tifoserie, in occasione della partita di Champions League disputata lo scorso 21 gennaio tra Atalanta e Athletic Bilbao.

All’indomani dell’incontro, il seme era stato purtroppo trovato sradicato , ed era stato prontamente rimesso a dimora già nel pomeriggio di ieri. La targa, presentata durante l’incontro ufficiale tra la Fondazione, rappresentata dal vicepresidente della Fondazione e del Club Jon Ruigomez Matxin, e il Comune, rappresentato per l’occasione dall’assessora allo Sport Marcella Messina e dall’assessora al Verde Oriana Ruzzini, era stata temporaneamente ritirata dai tecnici per permettere la realizzazione del basamento necessario al suo corretto posizionamento, avvenuto quest’oggi.