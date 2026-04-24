Espulsi quattro cittadini stranieri: l’attività della Questura
I RIMPATRI. Irregolari sul territorio nazionale, erano gravati da condanne per diversi reati.
Bergamo
Tra il 21 e il 23 aprile, il personale della Questura di Bergamo ha dato esecuzione a quattro provvedimenti nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.
L’attività della polizia di Stato
Nel pomeriggio di martedì 21 aprile, un cittadino tunisino è stato accompagnato alla frontiera aerea di Fiumicino, a Roma, essendo entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera e risultando segnalato per condotte antigiuridiche.
Mercoledì 22, un cittadino gambiano, scarcerato al termine dell’espiazione della pena, è stato accompagnato all’aeroporto di Malpensa: gravato di condanne plurime per detenzione di stupefacenti, rapina aggravata e furto aggravato, era destinatario di un provvedimento d’espulsione.
Giovedì 23, un ulteriore cittadino gambiano è stato accompagnato presso un Centro di permanenza per il rimpatrio. L’uomo, con numerosi precedenti - per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’oggetti atti ad offendere - era stato fermato dagli agenti della polizia di Stato in seguito alla segnalazione di un’aggressione ai danni di un anziano.
Nello stesso pomeriggio, anche un cittadino marocchino, gravato da condanne per detenzione di stupefacenti, rapina impropria e ubriachezza, nonché indagato per minaccia a pubblico ufficiale e violenza sessuale aggravata, è stato accompagnato presso un Centro di permanenza per il rimpatrio.
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