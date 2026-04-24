Espulsi quattro cittadini stranieri: l’attività della Questura

Tra il 21 e il 23 aprile, il personale della Questura di Bergamo ha dato esecuzione a quattro provvedimenti nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

L’attività della polizia di Stato

Nel pomeriggio di martedì 21 aprile, un cittadino tunisino è stato accompagnato alla frontiera aerea di Fiumicino, a Roma, essendo entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera e risultando segnalato per condotte antigiuridiche.

Mercoledì 22, un cittadino gambiano, scarcerato al termine dell’espiazione della pena, è stato accompagnato all’aeroporto di Malpensa: gravato di condanne plurime per detenzione di stupefacenti, rapina aggravata e furto aggravato, era destinatario di un provvedimento d’espulsione.

Giovedì 23, un ulteriore cittadino gambiano è stato accompagnato presso un Centro di permanenza per il rimpatrio. L’uomo, con numerosi precedenti - per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’oggetti atti ad offendere - era stato fermato dagli agenti della polizia di Stato in seguito alla segnalazione di un’aggressione ai danni di un anziano.