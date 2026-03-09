Ferisce un uomo con un coltello nei pressi della stazione: rintracciato e denunciato dalla polizia

Nella tarda mattinata di lunedì 9 marzo la polizia ha rintracciato e denunciato l’autore dell’aggressione avvenuta nella serata di domenica nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.

La ricostruzione dei fatti

Sono quasi le 20 dell’8 marzo quando alla Centrale operativa della Questura giunge la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio in viale Papa Giovanni XXIII. Sul posto vengono immediatamente inviate le volanti della polizia insieme al personale sanitario del 118.

La vittima, un cittadino gambiano regolarmente presente sul territorio nazionale, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. I sanitari riscontrano una ferita lacero-contusa giudicata guaribile in 10 giorni.

Le immediate attività di ricerca avviate dal personale delle volanti e della Squadra Mobile hanno consentito, nelle ore successive, di rintracciare il presunto responsabile, inizialmente resosi irreperibile. Si tratta di un cittadino gambiano classe 1998, con precedenti di polizia, senza fissa dimora e in attesa di determinazioni sulla propria richiesta di protezione internazionale.

La denuncia e il rimpatrio