Ferisce un uomo con un coltello nei pressi della stazione: rintracciato e denunciato dalla polizia
IL CASO. Rintracciato il responsabile dell’accoltellamento di domenica sera 8 marzo in piazzetta Spada, vicino alla stazione di Bergamo. Un uomo è stato ferito profondamente a una gamba, l’aggressore è poi fuggito. Rintracciato e denunciato: sarà accompagnato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio.
Bergamo
Nella tarda mattinata di lunedì 9 marzo la polizia ha rintracciato e denunciato l’autore dell’aggressione avvenuta nella serata di domenica nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.
La ricostruzione dei fatti
Sono quasi le 20 dell’8 marzo quando alla Centrale operativa della Questura giunge la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio in viale Papa Giovanni XXIII. Sul posto vengono immediatamente inviate le volanti della polizia insieme al personale sanitario del 118.
La vittima, un cittadino gambiano regolarmente presente sul territorio nazionale, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. I sanitari riscontrano una ferita lacero-contusa giudicata guaribile in 10 giorni.
Le immediate attività di ricerca avviate dal personale delle volanti e della Squadra Mobile hanno consentito, nelle ore successive, di rintracciare il presunto responsabile, inizialmente resosi irreperibile. Si tratta di un cittadino gambiano classe 1998, con precedenti di polizia, senza fissa dimora e in attesa di determinazioni sulla propria richiesta di protezione internazionale.
La denuncia e il rimpatrio
Dagli accertamenti svolti è emerso che l’uomo avrebbe ferito la vittima con un coltello da cucina per motivi ancora in corso di accertamento, motivo per cui è stato denunciato per lesioni personali aggravate.Segnalato immediatamente da personale dell’ufficio immigrazione della Questura, nella serata del 9 marzo il soggetto sarà accompagnato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio.
