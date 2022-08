Figlio e mamma malata truffati da un hotel fantasma a Rimini. Gara solidale: un soggiorno gratis

l’amarezza di una truffa operata ai danni di centinaia di persone, vacanzieri convinti di trascorrere qualche giorno al mare, in hotel, ma l’hotel è «fantasma». Il caso dell’Hotel Gobbi, il due stelle di Marebello di Rimini, è ormai noto. Così come il fatto che anche dei bergamaschi siano stati truffati – caparra se non, in alcuni casi, saldo pagati ma, all’arrivo, nessuna camera disponibile ad aspettarli –, con una quarantina di posti disponibili a fronte di 500 prenotazioni.