Furgoni, tramonta la Cittadella. Il Comune pensa a Colle Aperto

I residenti del Comitato di Città Alta e Colli «sollecitano» Palafrizzoni perché dia una «risposta concreta e immediata» al problema del carico e scarico merci nel centro storico, situazione che, con il Natale alle porte e gli approvvigionamenti «rafforzati» nei bar, ristoranti e negozi, rischia di sfuggire di mano. L’assessore alla Mobilità Marco Berlanda spiega come si stia lavorando «per una soluzione condivisa con residenti, commercianti e operatori. Non si riuscirà a intervenire prima di Natale, ma lo faremo per l’avvio della prossima stagione turistica, in primavera-estate».

L’ipotesi resta l’individuazione di «micro hub per il carico-scarico merci», come li definiscono i residenti, o «piazzole», per usare le parole dell’assessore. Qui sarebbero dirottati i mezzi del carico-scarico, liberando così la Corsarola. Il problema è dove recuperare stalli per i furgoni – tra i 30 e i 40 - in uno spazio già saturo. Tanto che tra le ipotesi del Comune era spuntata piazza Cittadella, che l’amministrazione Gori ha «liberato» dalle auto. Un’ipotesi che pare ora tramontata, anche per ragioni «politiche» ovvero la diversità di vedute all’interno della stessa Giunta.

L’alternativa sarebbe a Colle Aperto, dove, al momento, ci sono stalli riservati ai taxi, auto elettriche e residenti. Il Comitato sottolinea come «da tempo si attende una risposta. All’amministrazione si richiede un’alternativa sostenibile alla sosta e al transito di camion in Piazza Vecchia e lungo le vie Gombito e Colleoni. Risulta incomprensibile come in Piazza Vecchia i camion possano transitare e sostare nonostante i divieti di circolazione, mentre in Cittadella questo non sia consentito». Poi la denuncia del traffico, «aumentato in modo esponenziale, creando una situazione critica per la sicurezza dei pedoni, compromettendo il decoro di un’area di inestimabile valore storico e turistico». Diverse le criticità segnalate, come «le strade strette, il flusso pedonale costante e il passaggio di mezzi che rende impossibile la normale circolazione, con blocchi della viabilità, rischi per la sicurezza e danni progressivi alla pavimentazione.