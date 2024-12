Furti e danni alle auto in sosta, identificato e denunciato un uomo

Utili i filmati delle telecamere nella zona della stazione

Scoperto con coltelli e martello

Sottoposto a perquisizione personale, il soggetto è stato trovato in possesso di coltelli, un martello frangivetro, frammenti di vetro e varia refurtiva, materiale tutto sequestrato. Portato in Questura è stato identificato: è un giovane marocchino senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato indagato per due dei furti e per un furto tentato, gli unici casi che ad oggi sono stati denunciati.