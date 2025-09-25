Galleria Fanzago, già rotti i cancelli in centro a Bergamo

«Iniziamo bene, sono arrivati da un paio di settimane e li hanno già rotti». In Galleria Fanzago residenti e commercianti mostrano il loro rammarico, misto anche a un bel po’ di scetticismo, per i nuovi cancelli di apertura e chiusura del passaggio. Nella notte, infatti, ignoti avrebbero già danneggiato una delle porte montate ad agosto - ancora non in funzione per il mancato completamento dei nuovi citofoni delle case - per tutelare la sicurezza dei condòmini e delle attività presenti.

Chi sia stato al momento non si è riusciti a capirlo, così come la motivazione; ma in tanti mercoledì mattina hanno osservato lo stato anomalo di una delle porte che dà su viale Papa Giovanni XXIII: scardinata dal binario a terra, aperta di quarantacinque gradi verso la strada, con tanto di impronte e segni lasciati con le mani sui vetri. «Non avevo dubbi che sarebbe successo», afferma una residente. «Facciamo la scommessa su quanto dureranno?», dicono ironicamente i ragazzi del Gran Bar accanto alla galleria. Sono stati loro i primi ad aver notato lo strano stato del cancello aprendo l’attività intorno alle 6,15. L’episodio si è verosimilmente verificato nella notte. «Quando abbiamo chiuso intorno alle 22 era tutto normale», riferiscono i ragazzi di «Dumpling&Sushi», il cui negozio affaccia sulla Galleria.

Il costo? 81mila euro