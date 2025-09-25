Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025

Galleria Fanzago, già rotti i cancelli in centro a Bergamo

LA SEGNALAZIONE. Trovata scardinata una delle porte montate ad agosto in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. L’attivazione era prevista per la fine di questo mese.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La porta scardinata sul viale
La porta scardinata sul viale

«Iniziamo bene, sono arrivati da un paio di settimane e li hanno già rotti». In Galleria Fanzago residenti e commercianti mostrano il loro rammarico, misto anche a un bel po’ di scetticismo, per i nuovi cancelli di apertura e chiusura del passaggio. Nella notte, infatti, ignoti avrebbero già danneggiato una delle porte montate ad agosto - ancora non in funzione per il mancato completamento dei nuovi citofoni delle case - per tutelare la sicurezza dei condòmini e delle attività presenti.

Chi sia stato al momento non si è riusciti a capirlo, così come la motivazione; ma in tanti mercoledì mattina hanno osservato lo stato anomalo di una delle porte che dà su viale Papa Giovanni XXIII: scardinata dal binario a terra, aperta di quarantacinque gradi verso la strada, con tanto di impronte e segni lasciati con le mani sui vetri. «Non avevo dubbi che sarebbe successo», afferma una residente. «Facciamo la scommessa su quanto dureranno?», dicono ironicamente i ragazzi del Gran Bar accanto alla galleria. Sono stati loro i primi ad aver notato lo strano stato del cancello aprendo l’attività intorno alle 6,15. L’episodio si è verosimilmente verificato nella notte. «Quando abbiamo chiuso intorno alle 22 era tutto normale», riferiscono i ragazzi di «Dumpling&Sushi», il cui negozio affaccia sulla Galleria.

Il costo? 81mila euro

Il danno non sembra grave, ma per chi vive in Fanzago è sintomo della fragilità dei cancelli - costati in totale 81mila euro -, che in effetti a una banale prova del tatto non risultano particolarmente solidi. Il vero test si avrà con l’attivazione dei «gate»: era prevista per fine settembre, ma a questo punto è ragionevole pensare che si scalerà a ottobre.

Lorenzo Catania