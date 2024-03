Gallery fotografiche, podcast e reel: la pagina Instagram de «L’Eco» festeggia i 100mila follower

Boom di follower per «L’Eco di Bergamo» che raggiunge un nuovo traguardo: la nostra pagina Instagram nei giorni scorsi ha superato i 100 mila follower. Nei suoi quasi 150 anni di storia «L’Eco» non ha mai smesso di far battere il suo cuore bergamasco, seguendo con passione e competenza le notizie di Bergamo e provincia.

Da qualche anno «L’Eco» sta dedicando grande attenzione anche al mondo digitale e alle nuove piattaforme, realizzando contenuti multimediali, social e podcast. Su ecodibergamo.it i lettori possono infatti trovare tantissime gallery fotografiche, con immagini del presente e del passato, nonché rubriche di grande successo come «L’Eco di Bergamo Incontra», che propone un’intervista alla settimana con i personaggi di spicco di Bergamo, dal mitico Roby Facchinetti allo chef Chicco Cerea, dal musicista Davide Locatelli all’immancabile Bepi, dai giovanissimi gemelli Carioli alla nuotatrice Giulia Terzi. Non mancano poi i contenuti audio, raccolti nella sezione podcast e distribuiti sulle principali piattaforme, da Spotify a Spreaker. Attualità, società e cultura: i podcast de «L’Eco» provano ad approfondire diverse sfaccettature del mondo di oggi, dal bullismo alle truffe al centenario del disastro del Gleno fino al podcast dedicato al Covid, con le voci dei nostri giornalisti e di alcuni ospiti.

Sulla pagina Instagram @ecodibergamo apprezzatissimi sono i nostri caroselli informativi, che spiegano tematiche complesse, come il registro delle opposizioni e i bonus previsti per l’anno in corso, oppure riportano i consigli degli esperti su argomenti di attualità, come il risparmio idrico ed energetico. Molto amati anche i caroselli culturali, grazie ai quali i nostri lettori possono rimanere sempre aggiornati sulle manifestazioni e le ricorrenze in calendario, dagli eventi previsti per Natale alle fiere in città e nei comuni della provincia. Ogni anno tornano gli appuntamenti fissi, come la sfilata di Mezza Quaresima, che seguiamo con entusiasmo in tempo reale tramite foto, video e dirette.

Tra i nostri contenuti con più interazioni ci sono sicuramente i reel, alcuni dei quali sono diventati virali, superando il milione di visualizzazioni. Dai momenti più drammatici – come la frana ad Ardesio di aprile 2023 – alle feste più coinvolgenti – come il passaggio del Giro d’Italia in città e la Babbo Running. Cliccatissimi e molto commentati alcuni video naturalistici, in primis la clip di Baldovino Midali che mostra un’aquila in alta Valle Brembana, seguita dalle grandi nevicate dell’inverno appena trascorso e dal passaggio della transumanza.

Durante l’estate 2023 abbiamo realizzato una rubrica esclusiva per i nostri social, dedicata ai luoghi più belli da visitare nella nostra provincia. Con «Gli Imperdibili» i giornalisti de L’Eco vi hanno accompagnato alla scoperta dei loro luoghi del cuore e vi hanno dato suggerimenti utili per una gita in Bergamasca. Trovate la raccolta completa nelle storie in evidenza dal titolo «Gli Imperdibili»; con la bella stagione alle porte è arrivato il momento di rispolverarla. Tutti i nostri contenuti social tematici possono infatti essere facilmente recuperati negli «highlights», ovvero i bollini che si trovano in alto sulla nostra pagina Instagram.

E poi, ultimo ma non meno importante, ricordiamo uno dei nuovi format che abbiamo lanciato proprio su questa piattaforma. Si chiama «Il punto» ed è una rassegna delle notizie più lette della settimana su ecodibergamo.it, un modo per la redazione web di metterci la faccia e aiutare i lettori a rimanere sempre sul pezzo. Sempre più forte la connessione con BergamoTv: ogni giorno vi proponiamo un video tra i servizi del tg della nostra rete.