Gang giovanili, fenomeno da monitorare

Sulla mappa, ora anche Bergamo inizia a far capolino. È la geografia delle gang giovanili: segnali si scorgono anche in terra orobica, più per «contagio» con Milano o Brescia che per effettivo radicamento. Basta scorrere le pagine della cronaca, dalle faide tra trapper ai «blitz» più o meno sporadici di altre gang, dalle schermaglie virtuali dei social alla concretezza reale dei coltelli e della violenza. Nelle scorse settimane un punto di partenza oggettivo è stato tracciato da Transcrime, il centro di ricerca sulla criminalità dell’Università Cattolica di Milano, che in collaborazione con il ministero dell’Interno e il ministero della Giustizia ha messo nero su bianco il primo rapporto sulle «gang giovanili in Italia» . E in una serie di mappe, elaborate sulla scorta delle risultanze delle forze dell’ordine, le gang giovanili in Bergamasca sono indicate come «presenti», e con un «trend di presenza aumentato», seppur con un radicamento ancora «sporadico». Insomma: segnali ci sono, anche se non è ancora un’emergenza. Ma proprio perché gli indizi si scorgono e la situazione non è conclamata, la prevenzione è fondamentale.