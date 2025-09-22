Giornata di scioperi, studenti in manifestazione in piazzale Alpini - Foto

Una giornata in cui tutti i comparti aderiranno alla mobilitazione che vedrà manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e Napoli. Alcune iniziative sono in programma anche nella nostra città. Alle 18 presidio di fronte alla Prefettura di via Tasso a Bergamo. Gli studenti delle scuole orobiche, invece, si sono ritrovati in un presidio pacifico la mattina di lunedì 22 settembre in piazzale Alpini con inizio alle 8 e fino alle 13: a causa della pioggia battente la mobilitazione è stata più ridotta, con circa 300 giovani e una ventina di professori, che si sono radunati sono le tettoie del Bergamo Science Center.

Manifestazione studentesca

(Foto di Bedolis) Gli studenti in sciopero si sono incontrati per il presidio organizzato dalla sezione lombarda del sindacato studentesco Uds. Con la pioggia torrenziale, qualche cartellone prende spunto: «A Gaza piovono bombe» o «Bagnati si, ma complici mai». Al cielo bandiere della pace e qualche bandiera sindacale ma nessun slogan o simbolo politico così come non si sono verificati problemi di ordine pubblico. Presenti, a distanza, la polizia locale e i carabinieri.

Manifestazione studentesca a Bergamo

(Foto di Bedolis)

Sciopero nel trasporto ferroviario

«Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore», lo slogan utilizzato dalle sigle Usb per annunciare il programma di eventi previsti nella giornata. Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha annunciato l’adesione il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma ad incrociare le braccia saranno anche i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero scatta dalla mezzanotte alle ore 23 di lunedì e - come annunciato da Fs - potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Astensione dal lavoro proclamata anche da Cub, Sgb, Adl Varese, Usi-Cit per il trasporto merci su rotaia dalle 21 del 21 alla stessa ora del 22 settembre; per le autostrade, 24 ore di stop dalle 22 del 21 settembre e anche per i porti per l’intera giornata.

Lo sciopero a livello nazionale

La mobilitazione nel trasporto pubblico locale e marittimo, sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità. Per i bus a Roma, i primi disagi, secondo quanto comunicato dall’Atac, dovrebbero registrarsi già dalla serata di domenica sulle linee bus notturne, mentre lunedì il servizio sarà garantito nelle fasce di garanzia. A Milano, Atm comunica che il servizio delle linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Dalla mezzanotte aderirà alle iniziative di protesta anche i taxi.

Previsti blocchi anche nei porti, a cominciare da quelli di Genova, Trieste, Ancona e Civitavecchia. Possibili problemi anche a Ravenna, dove nei giorni scorsi i lavoratori hanno bloccato due container destinati a Israele. Sotto alla Lanterna l’appuntamento principale è fissato alle 8 davanti ai varchi portuali di San Benigno a Albertazzi: lì si raccoglierà la maggior parte dei manifestanti con l’obiettivo di impedire l’accesso ai varchi portuali.

A scuola