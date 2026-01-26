Giorno della Memoria, il programma delle cerimonie a Bergamo

Il 27 gennaio, ricorre il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Le cerimonie istituzionali del Comune prenderanno il via alle 9,45 al Parco delle Rimembranze alla Rocca, in Città Alta, con la deposizione delle corone d’alloro alla lapide in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio e con l’omaggio alla lapide dedicata alle ceneri dei deportati nei lager, nella chiesetta di Sant’Eufemia.

Al Binario 1

Alle 11, alla stazione ferroviaria, si terrà la deposizione – al Binario 1 – della corona d’alloro alla lapide in memoria dei lavoratori dell’Italia settentrionale deportati da Bergamo verso i campi di concentramento: sono previsti gli interventi dell’Aned Bergamo (l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e degli studenti del «Paleocapa», con l’organizzazione di Isrec e Cgil Bergamo.