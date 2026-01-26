Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026

Giorno della Memoria, il programma delle cerimonie a Bergamo

LE INIZIATIVE. Martedì 27 gennaio quattro momenti istituzionali voluti dal Comune per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Pietra d’inciampo e fiori per il Giorno della Memoria
Pietra d’inciampo e fiori per il Giorno della Memoria

Il 27 gennaio, ricorre il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Le cerimonie istituzionali del Comune prenderanno il via alle 9,45 al Parco delle Rimembranze alla Rocca, in Città Alta, con la deposizione delle corone d’alloro alla lapide in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio e con l’omaggio alla lapide dedicata alle ceneri dei deportati nei lager, nella chiesetta di Sant’Eufemia.

Al Binario 1

Alle 11, alla stazione ferroviaria, si terrà la deposizione – al Binario 1 – della corona d’alloro alla lapide in memoria dei lavoratori dell’Italia settentrionale deportati da Bergamo verso i campi di concentramento: sono previsti gli interventi dell’Aned Bergamo (l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e degli studenti del «Paleocapa», con l’organizzazione di Isrec e Cgil Bergamo.

Infine, alle 12, il Giardino di Palazzo Frizzoni ospiterà un minuto di raccoglimento in ricordo dei venti bambini ebrei uccisi nel campo di Neuengamme; la cerimonia vedrà un atto di memoria a cura degli studenti dell’Istituto comprensivo «Donadoni», per poi spostarsi in passaggio Cividini (lato via Tiraboschi) per l’omaggio a Pierantonio Cividini.

