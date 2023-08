Gmg 2023, il vescovo ai giovani: «Diventate voi stessi, pane per l’umanità»

La Sagrada Familia, basilica incompiuta di Gaudì a Barcellona, è «una casa che sa di paradiso» come ha detto il vescovo Francesco Beschi durante la Messa presieduta dal cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, per oltre 2.300 pellegrini di ritorno dalla Gmg di Lisbona, tra i quali anche i mille bergamaschi. Fra i celebranti 130 sacerdoti, monsignor Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano, monsignor Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia e il prete bergamasco fidei donum don Luigi Usubelli, che a Barcellona si occupa della cura pastorale dei numerosi migranti italiani.

La Sagrada Familia a Barcellona piena di giovani per la Gmg 2023 La celebrazione si è svolta in un’atmosfera festosa, tenendo ancora nel cuore l’entusiasmo e l’energia della Giornata Mondiale della Gioventù appena conclusa. Il cardinale Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona, all’inizio della celebrazione ha accolto i pellegrini lombardi proprio con un commento su Lisbona: «È bello vedere quante persone ci sono nel mondo che vivono con fede, sono i santi della porta accanto».

È toccato al vescovo Beschi rivolgere un messaggio ai giovani nell’omelia: «Dopo un’esperienza così intensa vorrei offrirvi una parola che ha a che fare col pane. È ciò di cui ci cibiamo, ciò che spezziamo nell’eucarestia, ma è esposto al pericolo della noia, perché in fondo è sempre lo stesso». Anche per questo, ha sottolineato monsignor Beschi, abbiamo bisogno di momenti «alti» e intensi come la Gmg di Lisbona, «perché possano poi trasformarsi in pane quotidiano. La nostra vita è fatta per la maggior parte di gesti ordinari, e nel pane non c’è solo la noia, ma anche la gioia». E per spiegarne il senso ha raccontato un aneddoto avvenuto durante il suo primo viaggio in Africa: «Mi sono perso e mi sono ritrovato senza benzina. Mi si è avvicinato un gruppo di ragazzi che all’inizio si prendevano un po’ gioco di me, uno straniero poco previdente. In tasca avevo solo un pezzo di pane, l’ho diviso in bocconi e l’ho distribuito, uno per ognuno di loro. Ho notato che uno dei ragazzi ha spezzato il pane in due e ne ha messa una parte in tasca. Gli ho chiesto quale fosse il motivo, mi ha spiegato che desiderava portarlo al fratello. Ho pensato che in quel gesto c’era la bellezza dell’eucarestia. Il pane se lo condividiamo non marcisce mai, e questa è la gioia. Possiamo farla durare diventando noi stessi pane per l’umanità. Anche voi potete diventare pane».

Il vescovo Francesco Beschi celebra alla Sagrada Familia di Barcellona Il cardinale Cantoni ha augurato ai pellegrini di «diventare belli come questa basilica, e di vivere sempre la fede con lo stesso entusiasmo».

Alla fine è arrivato il momento dei ringraziamenti e dei saluti, fra i quali anche quello rivolto dai responsabili degli Oratori delle diocesi lombarde (Odl) a don Emanuele Poletti, che termina quest’anno il suo servizio nell’Ufficio diocesano per la pastorale dell’età evolutiva.

Il vescovo ha approfittato di uno spostamento in pullman per ripercorrere con i giovani bergamaschi le tappe del cammino vissuto insieme, compresa la giornata di ieri: «La basilica della Sagrada Familia è un inno alla fede - ha sottolineato - che può avere dimensioni minuscole come un granello di senapa ma ha anche potenzialità infinite, che l’architetto Gaudì esprime senza toni trionfalistici, ma con grande maestria. È morto senza riuscire a terminare la sua opera, che è ancora in costruzione, ma ha lasciato i disegni di ogni minimo particolare, poi realizzato secondo i suoi progetti, in una meraviglia di luce e armonie dei volumi». Nei giorni della Gmg, ha ricordato il vescovo, ci sono stati momenti intensissimi: la visita al santuario di Lourdes, l’accoglienza stupenda a São Mamede, paesino incastonato tra le colline e i vigneti. «Non dimenticheremo la premura di queste persone che ci hanno fatto sentire a casa».