I 15 anni di «Ragazzi On the Road», testimonianze e storie all’insegna della legalità - Segui il convegno in diretta web

Oggi, venerdì 11 novembre, dalle 11, il palco della sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII, a Bergamo, si trasformerà in una «strada virtuale» dove si incontreranno autorità, istituzioni, forze dell’ordine e soccorritori . Con loro una rappresentanza degli oltre 800 ragazzi «On the Road» che in questi 15 anni di storia hanno aderito al progetto socio-educativo, evolvendolo e rendendolo sempre di più un format del territorio per il territorio.