Il centrosinistra punta su giovani e lavoro, infrastrutture e sociale la ricetta del centrodestra

In una campagna elettorale sprint, appena iniziata e paradossalmente già entrata nel mese finale, occorre andare dritti al punto. Proposte concrete: in chiave nazionale, certo, ma per dare benefici alla vita quotidiana di chi vive sul territorio, da Bolzano a Palermo passando ovviamente per Bergamo. Composte le liste, è su questo che ora s’accende la corsa al voto.