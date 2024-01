Il mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria per l’ultimo saluto a Roberto Sestini - Le foto

Istituzioni, imprenditori e dipendenti della Siad si sono riuniti per l’ultimo saluto a Roberto Sestini, nel primo pomeriggio di lunedì 8 gennaio, nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo. Fiori bianchi e gialli sul feretro del presidente del gruppo industriale scomparso all’età di 88 anni e guida della Siad dal 1970.

Tantissime le persone che si sono strette intorno alla moglie Giovanna, ai figli Bernardo, Roberta e Cristina e ai nipoti in questo momento di dolore. Sestini ha segnato la storia di Bergamo non solo per la sua lunga carriera di imprenditore ma anche per i numerosi incarichi istituzionali ricoperti al servizio della comunità bergamasca, tra cui la presidenza in Confindustria Bergamo (1985-1991), della Camera di commercio (1992-2010) e la vice presidenza in Federchimica (1989-1995).