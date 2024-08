Il procuratore Rota: «L’omicida di Sharon ha reso piena confessione»

«Stanotte al termine di serratissime indagini siamo pervenuti a identificare il signore in bicicletta che ha reso prima spontanee dichiarazioni poi, in sede di interrogatorio, ha reso una piena confessione»: è quanto ha detto Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto a Bergamo, in merito al fermo del presunto killer di Sharon Verzeni durante la conferenza stampa in corso dalle 12 di venerdì 30 agosto in Procura a Bergamo.

Moussa Sangare, il 31enne italiano fermato per l’omicidio di Sharon Verzeni, è stato fermato a Chignolo d’Isola nella notte tra giovedì e venerdì 30 agosto. L’uomo, disoccupato, è nato a Milano e residente a Suisio, pochi chilometri di distanza dal paese dell’omicidio. Il 31enne, immortalato dalle telecamere mentre si allontanava in bici dal luogo dell’omicidio, è originario di una famiglia della Costa d’Avorio. L’omicida ha confermato di non conoscere Sharon Verzeni e di aver colpito senza apparente motivo la donna. Prima di incrociare la barista di Bottanuco in via Castegnate ha anche minacciato due ragazzini, come ha spiegato il procuratore Rota.

Minacciati anche due ragazzini

«Approfitto per lanciare un invito a due ragazzini di 15-16 anni nei cui confronti il presunto autore del fatto di sangue, come da lui dichiarato, prima di scegliere e individuare a caso come vittima la signora Verzeni avrebbe puntato il coltello minacciandoli. Erano presenti sulla scena del crimine e a oggi non si sono ancora presentati. Li invito a presentarsi in una caserma affinchè foniscano un riscontro a quanto acquisito»: ha detto Maria Cristina Rota. «Ha desistito con i due ragazzini per poi incontrare Sharon Verzeni che si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato».