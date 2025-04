Il successo di «On the Road»: da Bergamo alle esperienze in Puglia e Piemonte - Foto

Partito da Bergamo, il progetto «On the Road» si sta confermando una risposta concreta all’aumento delle fragilità giovanili, abbracciando sempre più regioni italiane: nelle ultime settimane sono state attivate nuove esperienze a Fasano, in Puglia, e a Verbania, in Piemonte, dopo aver già coinvolto le province di Milano e Monza Brianza.

Un’esperienza vera, intensa

Il format - che quest’anno compie 18 anni - rende i giovani protagonisti di un’esperienza immersiva accanto a polizia locale, forze dell’ordine, operatori del soccorso e istituzioni: nel primo mese di attività del 2025 sono già 38 i ragazzi over 16 coinvolti nel percorso sul campo. Grazie a questo progetto vengono portati direttamente sui luoghi degli incidenti, entrano nelle shock room degli ospedali, affiancano il lavoro del 118, dei vigili del fuoco, delle pattuglie in strada e dei centri di coordinamento del pronto intervento. Vivono turni notturni, operazioni reali, situazioni complesse. Un’esperienza vera, viva, intensa. Tutti adeguatamente formati, assicurati e seguiti da un’équipe educativa, composta anche da psicologi, che li accompagna passo dopo passo, soprattutto nei momenti più delicati del percorso.

Con i soccorritori della croce rossa Con gli agenti della polizia locale

«Prevenzione che diventa realtà»

Egidio Provenzi, presidente dell’associazione «Ragazzi on the Road», sottolinea come i giovani abbiano la possibilità «di cambiare prospettiva, di comprendere il valore del rispetto delle regole e del servizio alla comunità. Lavoriamo affinché questa esperienza non sia solo formativa, ma trasformativa. È così che la prevenzione diventa realtà. E in alcuni casi nascono vere e proprie vocazioni: ci sono ragazze e ragazzi che, dopo l’esperienza, scelgono di impegnarsi davvero per il bene comune, mettendosi al servizio come agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco, medici o soccorritori».

Con i vigili del fuoco Sulla neve con la guardia di finanza

«I giovani? Basta coinvolgerli»

Soddisfatto anche Alessandro Invernici, vicepresidente e fondatore - con l’agente Giuseppe Fuschino - dell’associazione: «È così che ragazze e ragazzi riscoprono il valore delle regole, che smettono di essere un concetto astratto e diventano parte di una responsabilità condivisa. Basta coinvolgerli. Le istituzioni, dal canto loro, stanno sempre più riconoscendo il valore profondo di questo format, e l’adesione cresce rapidamente. Non siamo davanti a una teoria o a una campagna di comunicazione, ma a uno strumento concreto che intercetta i ragazzi dove si trovano, li affianca alle divise, li responsabilizza e li fa riflettere sulla vita vera. Per questo chiediamo a famiglie, scuole, università ed educatori di amplificare questa proposta e aiutarci a raggiungere chi ha più bisogno».

Le prossime tappe