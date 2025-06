In piazza Pontida per dire no alla violenza contro le donne

I teli bianchi coprono i corpi delle manifestanti, distese a terra, immobili, per simboleggiare le vittime - per la gran parte donne e bambini - uccise a Gaza. È iniziato con un flash mob domenica 8 giugno, il presidio della Rete Bergamasca contro la violenza di genere, come ogni mese in piazza per chiedere di fermare la violenza contro le donne e in tutte le sue forme, compresa la guerra in Palestina.