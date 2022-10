Inverno di rincari, raccontaci come ti stai organizzando per ridurre il consumo di luce e gas

Ogni famiglia spenderà 1.516 euro in più nel 2022 per luce e gas rispetto all’anno precedente: 2.771 euro quest’anno, contro i 1.255 del 2021, con un aumento del 120,8% . È quanto è emerso di recente da uno studio dell’Istituto Demoskopika. Nel 2022, ammonterà a oltre 38 miliardi di euro la spesa aggiuntiva delle famiglie residenti in Italia per i consumi di energia elettrica e gas rispetto allo scorso anno: 15,4 miliardi di euro per tutte le spese legate alla luce e poco più di 23 miliardi di euro per le voci di consumo di gas