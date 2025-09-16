Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025

«Io, accerchiato e minacciato con il coltello da dei ragazzini»

LA TESTIMONIANZA. Un giovane residente nella zona del parco Scattini di Bergamo ha denunciato il fatto. Due episodi tra domenica e lunedì scorso.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Gli episodi al parco Scattini
Gli episodi al parco Scattini

«La prima volta ero al parco con gli amici, ci hanno chiesto le sigarette e poi ci hanno accerchiato e ci hanno fatto consegnare le monete che avevamo in tasca. La volta successiva ero da solo: mi hanno bloccato e minacciato con un coltello puntato al petto». Francesco, nome di fantasia, è un giovane residente nella zona del parco Generale Arturo Scattini, di Bergamo.

Di sera frequenta spesso quest’area tra Loreto e San Paolo, «ma d’ora in poi cambierò zona», rivela. A spaventarlo, e a portarlo dai carabinieri per presentare una querela per rapina, sono stati i due episodi che ha vissuto, tra lunedì scorso e domenica 14 settembre, proprio all’interno dell’area verde. Accerchiato per ben due volte da un gruppo di ragazzini, domenica è stato minacciato con una lama. «Quando quello che brandiva il coltello si è allontanato un po’ di più, sono riuscito a divincolarmi dalla presa del ragazzo che mi teneva fermo da dietro – racconta –, e sono scappato. Per un tratto sono stato seguito, poi si sono fermati».

«Si capiva dall’atteggiamento che volevano fare i bulli»

Sul caso indagano le forze dell’ordine

Sarà compito delle forze dell’ordine risalire all’identità del gruppo di ragazzini, «per lo più minorenni e di origine nordafricana», riferisce il giovane, che domenica ha riconosciuto alcuni degli adolescenti che lo avevano già accerchiato lunedì scorso, mentre era al parco con due amici. Quella volta avevano dovuto consegnare sigarette, tabacco e cinque euro. «Non avevamo altro in tasca – sottolinea –, ma si capiva dall’atteggiamento che volevano fare i bulli: continuavano a toccarci le tasche e a insistere perché consegnassimo soldi e tabacco. Io ho preso un pugno in testa, i miei amici qualche calcio, ma siamo riusciti a divincolarci».

«Quando quello che brandiva il coltello si è allontanato un po’ di più, sono riuscito a divincolarmi dalla presa del ragazzo che mi teneva fermo da dietro – racconta –, e sono scappato. Per un tratto sono stato seguito, poi si sono fermati»

Domenica sera, invece, la paura è stata tanta: Francesco era da solo, stava parlando al telefono con un amico quando è stato raggiunto prima da due e poi da altri quattro ragazzi. E uno di loro, dopo essersi fatto consegnare le sigarette, ha estratto un coltello: «La lama era lunga quattro dita, me lo ha puntato al petto dopo gli insulti e le minacce – racconta –. Continuava a spostarsi avanti e indietro. Per fortuna sono riuscito a scappare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Sentimenti, costume
Adolescenza
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Aggressioni (generico)
Chiara Balducchi