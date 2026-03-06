«Io, studente bergamasco in Messico, picchiato a sangue al funerale del narcos»

Dopo la brutta disavventura vissuta lunedì 2 marzo al cimitero di Zapopan, nello stato di Jalisco, è tornato immediatamente dal Messico, attraversando l’oceano col primo volo da Guadalajara, via Madrid. E dalla sua casa nell’hinterland bergamasco lo studente di Economia aziendale riavvolge il nastro dei ricordi. «Avevo da poco cominciato lo scambio culturale quando El Mencho è stato ucciso in un’operazione speciale (il 22 febbraio ndr) e nel Paese è scoppiato il caos . Ero nella zona più calda e ho visto scene da film: sparatorie tra polizia e narcos e mezzi incendiati per le strade. Sono appassionato di fotografia, ho documentato il tutto con qualche scatto».

Il racconto del giovane bergamasco

Lunedì, spinto dalla curiosità, Previtali si è avvicinato al funerale. «Il cimitero era presidiato dalla polizia ma ho parlato con gli agenti e mi hanno detto che si poteva comunque passare. Così ho fatto, seguendo altri curiosi. Col senno di poi è stato un errore. Stava andando tutto bene, senza problemi, ma ad un certo punto sono arrivati i tre bodyguard, vestiti di nero. Hanno iniziato a chiedere a tutti di vedere i cellulari e di cancellare le foto fatte. Io non parlo spagnolo, ma ho cercato di spiegare che il mio telefono era a casa e che ero un semplice studente italiano. Non avevo fatto nulla di male, avevo solo provato a fare una foto con la macchina molti minuti prima che arrivassero i narcos. Non capivo nulla e sono andato nel panico. In pochi attimi, che mi sono sembrati un’infinità, la situazione è degenerata. Mi hanno assalito e preso a pugni e calci. Probabilmente volevano dare una lezione anche agli altri curiosi. Finito l’assalto, sono scappato subito, lasciando lì lo zaino con i documenti. Nella fuga verso l’ospedale mi sono imbattuto nei giornalisti e nelle tv. La mia faccia grondante di sangue è diventata virale. È stato un grande spavento ma mi sento già meglio e, come mi hanno detto alcuni amici messicani, posso ritenermi fortunato».