L’appello delle «Croci»: «Volontari, fatevi avanti»

La difficoltà nel trovare nuovi volontari è ormai una costante. Non più un’emergenza, ma una condizione cronica che peggiora negli anni e logora silenziosamente le «Croci» e le associazioni di soccorso della provincia di Bergamo. Le ambulanze continuano a muoversi, i servizi non si fermano, ma a sostenerli sono sempre le stesse persone: sempre meno, sempre più generose.

«Il nostro gruppo di Calcinate conta una cinquantina di volontari, e facciamo parte del Comitato Bergamo Hinterland che ne ha circa 1.300-1.400 – racconta Giorgio Lamperti, referente locale della Croce Rossa –. Nelle 13 unità del comitato ci sono nove postazioni h24 o h12 e con i soli volontari non ce la si fa, soprattutto in settimana e negli orari notturni».

«Fare il volontario vuol dire sacrificarsi a livello personale, familiare, di tempo libero» Lamperti parla con l’autorevolezza di chi da trent’anni tiene insieme turni, persone e motivazioni: «Il volontariato oggi rispecchia la società. Ci sono tanti che vorrebbero dare una mano, ma pensano significhi farlo quando vogliono loro. Invece significa esserci quando serve, rinunciare a un sabato sera o a una domenica, accettare le regole e i bisogni dell’associazione. Non è sempre facile da far capire. Fare il volontario vuol dire sacrificarsi a livello personale, familiare, di tempo libero». Il problema, aggiunge, non riguarda solo i giovani: «C’è chi entra e dopo poco abbandona per motivi di studio o lavoro, e chi arriva alla pensione troppo tardi per potersi dedicare davvero. Quarant’anni fa si andava in pensione a 50 anni e si avevano davanti 10 o 15 anni di attività possibile. Oggi un pensionato sotto i 60 è raro».

Un equivoco pesa più di altri: «Tanti vedono solo l'ambulanza del 118 come se fosse l'unica attività. Invece le cose utili da fare sono molte: dal trasporto infermi all'assistenza agli eventi. Ma bisogna accettare di fare ciò che serve, non solo ciò che si vuole».

A Lovere, la presidente della Croce Blu, Oriana Macario, ha sottomano numeri e volti di questa difficoltà: «Vent’anni fa avevamo file di persone ai corsi, oggi arrivano in pochi e restano ancora meno. Per fortuna il Servizio civile universale ci aiuta: ogni anno sette-otto ragazzi ci permettono di coprire i servizi secondari, ma poi se ne vanno. Senza i volontari non riusciremmo a fare nulla». L’associazione, che nel 2024 ha festeggiato i quarant’anni, gestisce un’ambulanza h24 in convenzione con il 118 e diversi mezzi per trasporti sanitari e assistenza a manifestazioni. «Nel 2024 abbiamo fatto 1.885 servizi d’urgenza, 1.195 trasporti sanitari secondari e 141 assistenze a eventi. In totale oltre 120mila chilometri percorsi. Come numero di volontari siamo ancora attorno ai 140, ma il problema è la disponibilità: chi lavora non riesce, e chi può regge tutto il peso. I volontari oggi fanno due, tre, quattro turni al mese: troppo pochi per coprire tutto». Il parco mezzi è calibrato per non lasciare buchi: un’ambulanza dedicata al 118 h24, una di backup per l’emergenza e altre due per i secondari; accanto, due Doblò per accompagnamenti di persone non barellabili.

Alberto Grigis, dei Volontari Selvino Aviatico, conferma che il calo non è solo numerico, ma soprattutto di tempo offerto. «Siamo una settantina, ma le ore che ciascuno dedica sono sempre meno. I giovani entrano, si entusiasmano, ma tra università e lavoro abbandonano presto. È un ciclo continuo». Per invertire la rotta si riparte dalla formazione: «Abbiamo appena avviato un corso per nuovi volontari. La fascia è polarizzata: giovanissimi e pensionati, i primi motivati ma incerti sul futuro, i secondi arrivano più tardi e con meno anni a disposizione».