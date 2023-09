Lavori a Pontesecco, ancora code. La protesta arriva anche ai commercianti: «Disagi e meno parcheggi»

Sale la protesta dei commercianti di via Pontesecco che, a causa della costruzione della seconda rotatoria in direzione di Ponteranica, si sono ritrovati con meno parcheggi per i loro clienti. In pochi metri sorgono un grande atelier di abbigliamento, un bar con dehor, un negozio di riparazioni e un’agenzia viaggi. A farne le spese è in particolare il negozio di abbigliamento InVogue. Qui si è proceduto con l’esproprio di un’area, indispensabile per formare la rotonda e le annesse corsie. «Se la parte sulla strada principale non era adibita a parcheggio, ma rappresentava comunque il nostro biglietto da visita grazie ad un abbellimento urbano, su via Serena avevamo sette posteggi per i nostri clienti, che oggi non sanno più dove lasciare l’auto – commentano dalla boutique –. Questa mattina (ieri, ndr) c’è stato un sopralluogo dei tecnici di Comune e Provincia. Abbiamo chiesto di accelerare i lavori, anche perché la ditta che gestisce il cantiere è molto brava, ma forse mancano maestranze per poter concludere tutte le opere nel più breve tempo possibile. Per noi si tratta di un grande disagio: il lavoro è fermo e con la strada ridotta così nessuno riesce ad entrare nella nostra boutique».