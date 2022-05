«Lombardia, pronti a dichiarare lo stato di crisi idrica regionale»

Al «Tavolo regionale per la crisi idrica», riconvocato nella giornata di mercoledì 25 maggio dopo la prima seduta del 31 marzo per fare il punto sulla situazione delle risorse idriche in Lombardia, è stato annunciato l’imminente provvedimento di Giunta con la quale verrà dichiarato lo stato di crisi idrica regionale in Lombardia e si disciplinerà l’applicazione «ragionata» delle deroghe al deflusso minimo vitale sia sulle aste fluviali di Adda e Oglio sia sugli altri sottobacini idrografici del territorio regionale. Saranno applicate misure finalizzate al contenimento dei prelievi e al risparmio idrico. La delibera avrà come finalità anche quella di semplificare e velocizzare il rilascio delle deroghe provenienti dai singoli soggetti.