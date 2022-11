Mamma e bimbo di 2 anni investiti in Borgo Palazzo: non sono gravi

Stavano attraversando la strada in corrispondenza dell’incrocio tra la via Borgo Palazzo e le vie Serassi e Rovelli quando, per cause in via di accertamento da parte della Polizia locale di Bergamo, sono stati investiti da un’auto . L’incidente è accaduto giovedì 10 novembre intorno alle 17,20. La donna è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Humanitas Gavazzeni, in codice verde. Ancora da chiarire se il bambino stesse precedendo di pochi metri la madre, in strada, o le fosse accanto, mano nella mano.