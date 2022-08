Minori, è boom di reati: nel post pandemia il 24% in più di ragazzi segnalati

Il fenomeno forse prima era più nascosto, ora è invece proiettato al centro dell’attenzione. Lo racconta la cronaca e lo immortalano le statistiche: il disagio giovanile, accresciuto dal biennio pandemico, ha imboccato una strada pericolosa. Oltre la legge, spesso con violenza. I dati del ministero della Giustizia danno uno spaccato numerico sull’aumento dei giovanissimi che finiscono nei guai con la giustizia, la manifestazione più estrema dei problemi che si osservano tra tantissimi adolescenti: l’Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Brescia – competente anche per il territorio di Bergamo e dedicato a seguire i minori che entrano nel «circuito penale», segnalati cioè dall’autorità giudiziaria – dall’inizio del 2022 e sino al 15 luglio ha preso in carico 301 nuovi soggetti, con una crescita del 23,9% rispetto ai «nuovi» segnalati che aveva seguito nello stesso periodo del 2021 (quando erano stati 243).