Occupa un’abitazione vuota abusivamente: denunciato a Romano

Nei giorni scorsi la Polizia locale del distretto della Bassa orientale è intervenuta a Romano nell’ambito dei controlli su abusivismo e immigrazione irregolare. Un uomo di nazionalità marocchina, irregolare in Italia, è stato denunciato a piede libero con l’avvio delle procedure di espulsione. L’uomo aveva occupato abusivamente una casa vuota dopo averne forzato gli ingressi. Il suo comportamento è stato segnalato da un cittadino e, grazie all’intervento degli agenti, l’immobile è stato liberato e restituito al legittimo proprietario.