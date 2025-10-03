Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 03 Ottobre 2025
Occupa un’abitazione vuota abusivamente: denunciato a Romano
I CONTROLLI. Un marocchino occupava abusivamente un’abitazione vuota, un pachistano fermato nei controlli nelle aree sensibili della città. Entrambi denunciati dalla Polizia locale della Bassa orientale.
Nei giorni scorsi la Polizia locale del distretto della Bassa orientale è intervenuta a Romano nell’ambito dei controlli su abusivismo e immigrazione irregolare. Un uomo di nazionalità marocchina, irregolare in Italia, è stato denunciato a piede libero con l’avvio delle procedure di espulsione. L’uomo aveva occupato abusivamente una casa vuota dopo averne forzato gli ingressi. Il suo comportamento è stato segnalato da un cittadino e, grazie all’intervento degli agenti, l’immobile è stato liberato e restituito al legittimo proprietario.
Sempre durante i controlli, effettuati nelle aree verdi e nelle zone più sensibili della città, gli agenti hanno fermato un cittadino pachistano di 52 anni. Anche per lui è scattata la denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.
