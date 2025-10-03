Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 03 Ottobre 2025

Occupa un’abitazione vuota abusivamente: denunciato a Romano

I CONTROLLI. Un marocchino occupava abusivamente un’abitazione vuota, un pachistano fermato nei controlli nelle aree sensibili della città. Entrambi denunciati dalla Polizia locale della Bassa orientale.

Gian Battista Rodolfi
Gian Battista Rodolfi
I controlli della Polizia locale della Bassa orientale a Romano contro immigrazione clandestina e abusivismo
I controlli della Polizia locale della Bassa orientale a Romano contro immigrazione clandestina e abusivismo

Nei giorni scorsi la Polizia locale del distretto della Bassa orientale è intervenuta a Romano nell’ambito dei controlli su abusivismo e immigrazione irregolare. Un uomo di nazionalità marocchina, irregolare in Italia, è stato denunciato a piede libero con l’avvio delle procedure di espulsione. L’uomo aveva occupato abusivamente una casa vuota dopo averne forzato gli ingressi. Il suo comportamento è stato segnalato da un cittadino e, grazie all’intervento degli agenti, l’immobile è stato liberato e restituito al legittimo proprietario.

Sempre durante i controlli, effettuati nelle aree verdi e nelle zone più sensibili della città, gli agenti hanno fermato un cittadino pachistano di 52 anni. Anche per lui è scattata la denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Gian Battista Rodolfi