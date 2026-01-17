Omicidio di Sharon, Sangare cambia legale: sentenza destinata a slittare

Rischia di slittare la sentenza prevista lunedì 19 gennaio davanti alla Corte d’assise di Bergamo per Moussa Sangare , 30 anni, per il quale il pm Emanuele Marchisio ha chiesto l’ergastolo per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, accaduto tra il 29 e 30 luglio del 2024 a Terno d’Isola.

«È molto confuso, depresso, mi ha detto di non aver condiviso le parole del precedente avvocato che poteva spendere qualche parola in più a favore della sua assoluzione»

L’imputato, reo confesso e che ha poi ritrattato, ha infatti revocato il mandato al suo legale Giacomo Maj e ha nominato l’avvocata Tiziana Bacicca che lunedì chiederà un rinvio dei termini a difesa per analizzare il corposo fascicolo processuale.