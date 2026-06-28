Pellegrinaggio in Turchia, tappa a Konya sulle orme di San Paolo: «Non siamo cristiani per abitudine»

La missionaria Mariagrazia Zambon e il Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi

Lasciata la Cappadocia, dopo la sosta al caravanserraglio selgiuchide di Sultanhani, i fedeli sono arrivati alla città di Konya, l’antica Iconio, dove l’apostolo Paolo fondò una comunità cristiana nel suo primo viaggio missionario. Il Vescovo di Bergamo ha celebrato la Messa nella chiesa di San Paolo a Konya, unica parrocchia cattolica attiva nella città turca di oltre due milioni di abitanti, che ha faticato a contenere tutti i 220 pellegrini bergamaschi. «Ma essere tanti non basta, vogliamo però essere tanti nel cuore», ha sottolineato il Vescovo di Bergamo, ponendo l’accento sull’importanza di vivere la bellezza della condivisione della fede e non essere cristiani per abitudine. È necessario che la nostra fede non ci appartenga solo perché siamo nati in un Paese cristiano. Deve nascere da un incontro personale con Gesù. L’incontro con Lui avviene nella Chiesa e per la Chiesa, nella condivisione della fede. Non vogliamo essere cristiani per abitudine, fermandoci agli aspetti esteriori: la bellezza della Chiesa sta proprio nel condividere la fede».