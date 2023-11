Per venerdì sciopero dei trasporti ridotto a quattro ore: possibili disagi su treni e autobus

Per i trasporti lo sciopero di venerdì 17 novembre viene ridotto da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13, in conseguenza alla precettazione. Lo ha confermato nella giornata di mercoledì 15 novembre il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa con il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. «Siccome siamo persone responsabili e facciamo i conti» con la precettazione, «ne prendiamo atto e lo sciopero nel settore dei trasporti sarà dalle 9 alle 13», afferma, così «tuteliamo i lavoratori», altrimenti esposti a «sanzioni economiche e penali».

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso «soddisfazione» per la riduzione dello sciopero dei trasporti. «Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero» dice in una nota.

Trenord: il personale non coinvolto

Il personale di Trenord non è coinvolto nello sciopero nazionale indetto per venerdì 17 novembre tra le 9 e le 13 al quale, tuttavia, potrebbero aderire i lavoratori delle imprese che gestiscono l’infrastruttura ferroviaria, FerrovieNord e Rfi. L’eventuale adesione allo sciopero del personale dei gestori delle infrastrutture potrà ripercuotersi anche sul servizio offerto da Trenord, causando tra le 9 e le 13 limitazioni e cancellazioni dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express. Nella mattina di venerdì, saranno garantiti i treni con orario di partenza entro le 9 e arrivo alla destinazione finale entro le 10.

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto – da Milano i bus partiranno da Via Paleocapa, 1 – e tra Busto Arsizio e Malpensa Aeroporto. Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.

Disagi anche per bus e linea Teb

Atb e Teb comunicano che, a seguito dell’ordinanza di precettazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 novembre, venerdì 17 novembre potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete Atb e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino Teb dalle 9.15 alle 12.30 a causa dello sciopero generale proclamato dalle Confederazioni Nazionali Cgil e Uil contro la Legge di bilancio del governo. Sarà comunque garantito un collegamento Aeroporto – Stazione.

Disagi anche per la raccolta rifiuti

Lo sciopero nazionale di venerdì 17 novembre, oltre ai trasporti, interesserà anche Aprica: per l’intero turno, fa sapere la società, potrebbero verificarsi dei disagi nel normale svolgimento delle attività di raccolta rifiuti e igiene del suolo. Verranno tuttavia garantiti alcuni servizi, tra cui la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi, di quelli urbani pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali (e attività similari), Rsa, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni, caserme e carceri. Oltre a questi anche pulizia dei mercati e delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale (non superiore al venti per cento delle aree dei centri storici), trasporto e conferimento dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili, raccolta delle siringhe, disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria. Non saranno, invece, garantiti i servizi di raccolta dei rifiuti, i servizi di spazzamento manuale e/o meccanizzato delle strade, l’apertura dei centri di raccolta comunali e degli sportelli Tari.

