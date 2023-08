«Ragazzi on the road» in trasferta: a Livigno due weekend di formazione

Ha già ispirato diverse tesi di laurea e convinto molti giovani a entrare nella polizia locale, nelle forze dell’ordine e nei soccorritori. L’esperienza «On the road», nata nella Bergamasca, sta facendo scuola in tutta Italia come un format efficace per promuovere la sicurezza stradale tra centinaia di giovani, educandoli a una guida responsabile e consapevole. Tanto che a Livigno, in provincia di Sondrio, s’è appena conclusa con successo la quarta edizione del progetto «Summer on the road», promosso dall’associazione Ragazzi on the road di Bergamo, presieduta da Egidio Provenzi, e supportato dal Comune di Livigno, attraverso la polizia locale e in collaborazione con il Ciagi.

Gli 8 giovani partecipanti, tutti tra i 16 e i 18 anni, si sono impegnati sul campo, sulle ambulanze e in strada, avvicinandosi direttamente alla realtà delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dei soccorritori, per comprendere a pieno i pericoli e le sfide di ogni giorno. «Crediamo che sia una delle iniziative più importanti che facciamo sul nostro territorio - ha dichiarato il sindaco di Livigno, Remo Galli -. Alla fine di questo progetto ho visto ragazzi migliori e impegnati per la nostra comunità». Durante il primo weekend, dal 28 al 30 luglio, i giovani protagonisti hanno affiancato tutte le realtà coinvolte, dalla polizia locale ai tecnici del soccorso alpino, dai volontari dei vigili del fuoco alla guardia di finanza e i funzionari dell’agenzia delle dogane che sorvegliano il Passo del Foscagno.