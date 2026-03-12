Sorpresi in hotel col revolver: i due ucraini lasciano la cella

Hanno lasciato il carcere i due ucraini di 55 e 32 anni arrestati il 29 gennaio scorso per detenzione di arma clandestina e ricettazione . Sono ora agli arresti domiciliari nell’abitazione del 55enne, dirigente di azienda, a Torino, dove ha la residenza. Il gip Riccardo Moreschi nei giorni scorsi ha accolto l’istanza dell’avvocato difensore Paolo Maestroni e ha disposto la nuova misura, più attenuata. Il legale ora si riserva di depositare una nuova richiesta. I due, insieme a due connazionali (denunciati a piede libero), erano stati bloccati all’interno del boutique hotel «Rega Apartments» di via Borfuro , a due passi dal tribunale, dove si erano registrati la sera precedente.

Il mandato di cattura europeo

In seguito alla registrazione, le loro generalità erano finite automaticamente nella banca dati delle forze dell’ordine. E un alert era giunto in questura, dal momento che a carico di uno di loro (uno dei due denunciati) pendeva un mandato di arresto europeo (Mae) per omicidio commesso anni prima in un Paese europeo. Un provvedimento che non poteva essere eseguito (pare che il destinatario avesse già scontato la condanna, ma che la segnalazione del Mae non fosse stata rimossa dalle banche dati), ma che era stato in grado di generare l’alert. L’indomani in hotel si erano così presentati i poliziotti della squadra mobile per accertamenti.

Un revolver nel beauty case