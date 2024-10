Stranieri, in un anno versati oltre 250 milioni di Irpef

Le fabbriche, l’agricoltura, i servizi. Ma anche la sanità, le professioni, e sempre più l’impresa . Presenze storiche, ormai pienamente «bergamaschizzate», e persone invece arrivate da poco e che hanno appena iniziato a percorrere il cammino dell’integrazione. Le migrazioni hanno anche un risvolto economico e produttivo , quantificabile in euro e in numeri: ad esempio, l’Irpef versata dai contribuenti stranieri in Bergamasca vale oltre 250 milioni di euro all’anno , mentre le imprese guidate da persone nate all’estero sono ormai quasi 12.500, con un balzo del 20% nel giro di dieci anni.

I dati

Il 50,5% degli immigrati è donna, una situazione ben diversa rispetto agli albori delle migrazioni, quando ad arrivare in Italia (e in Bergamasca) erano prevalentemente uomini

Il punto di partenza è nelle presenze. In Bergamasca, a fronte di 1,1 milioni di residenti, nel 2023 si contavano 120.821 abitanti di nazionalità straniera: il 10,9% del totale, circa un punto al di sotto della media regionale (in Lombardia l’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti è dell’11,8%). Un primo dato fa da «ponte» al tema più strettamente economico: tra gli stranieri c’è ormai un sostanziale equilibrio di genere, visto che il 50,5% degli immigrati residenti in Bergamasca è donna. Una situazione ben diversa rispetto agli albori delle migrazioni, quando in Italia (e in Bergamasca) arrivavano prevalentemente uomini, padri di famiglia o giovani; ora, tra ricongiungimenti e seconde generazioni, s’è cristallizzato un nuovo equilibrio.