Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 19 Marzo 2026

Strappa una collana a una donna a Bergamo: arrestato a Bergamo

IL FATTO. Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Bergamo dalla polizia dopo aver strappato una collana a una donna in via Gusmini, in città. Rintracciato poco dopo grazie alla descrizione fornita dalla vittima.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una volante della polizia in una foto d’archivio
Una volante della polizia in una foto d’archivio

Bergamo

Ha avvicinato una donna nei pressi di un supermercato e le ha strappato la collana, ma è stato individuato e arrestato poco dopo dalla polizia. È accaduto nel pomeriggio del 16 marzo in via Gusmini. La vittima ha subito lanciato l’allarme, raccontando agli agenti delle volanti intervenute di essere stata appena derubata da un uomo, fornendo una descrizione dettagliata del presunto responsabile, indicato come di origine nordafricana.

Il responsabile un 21enne marocchino

Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno portato in breve tempo all’individuazione del sospettato in un parco nelle vicinanze del luogo del furto. Si tratta di un giovane 21 enne, nato in Marocco, regolare sul territorio nazionale e residente in provincia di Bergamo.

Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo aveva già un precedente per furto aggravato. Per lui è quindi scattato l’arresto con l’accusa di furto con strappo. Giudicato per direttissima, l’arresto è stato convalidato: disposto il divieto di dimora nel Comune di Bergamo e l’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri del comune di residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Gente, Persone
Questioni sociali (generico)
Politica
Enti locali
Giustizia, Criminalità
Criminalità
polizia
Carabinieri