Strappa una collana a una donna a Bergamo: arrestato a Bergamo

Ha avvicinato una donna nei pressi di un supermercato e le ha strappato la collana, ma è stato individuato e arrestato poco dopo dalla polizia. È accaduto nel pomeriggio del 16 marzo in via Gusmini. La vittima ha subito lanciato l’allarme, raccontando agli agenti delle volanti intervenute di essere stata appena derubata da un uomo, fornendo una descrizione dettagliata del presunto responsabile, indicato come di origine nordafricana.

Il responsabile un 21enne marocchino

Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno portato in breve tempo all’individuazione del sospettato in un parco nelle vicinanze del luogo del furto. Si tratta di un giovane 21 enne, nato in Marocco, regolare sul territorio nazionale e residente in provincia di Bergamo.