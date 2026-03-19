Strappa una collana a una donna a Bergamo: arrestato a Bergamo
IL FATTO. Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Bergamo dalla polizia dopo aver strappato una collana a una donna in via Gusmini, in città. Rintracciato poco dopo grazie alla descrizione fornita dalla vittima.
Bergamo
Ha avvicinato una donna nei pressi di un supermercato e le ha strappato la collana, ma è stato individuato e arrestato poco dopo dalla polizia. È accaduto nel pomeriggio del 16 marzo in via Gusmini. La vittima ha subito lanciato l’allarme, raccontando agli agenti delle volanti intervenute di essere stata appena derubata da un uomo, fornendo una descrizione dettagliata del presunto responsabile, indicato come di origine nordafricana.
Il responsabile un 21enne marocchino
Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno portato in breve tempo all’individuazione del sospettato in un parco nelle vicinanze del luogo del furto. Si tratta di un giovane 21 enne, nato in Marocco, regolare sul territorio nazionale e residente in provincia di Bergamo.
Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo aveva già un precedente per furto aggravato. Per lui è quindi scattato l’arresto con l’accusa di furto con strappo. Giudicato per direttissima, l’arresto è stato convalidato: disposto il divieto di dimora nel Comune di Bergamo e l’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri del comune di residenza.
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