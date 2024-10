Studenti aggrediti dai «maranza». Nuovo giro di vite con la polizia in Porta Nuova

A tre giorni dall’aggressione ai due studenti di 17 anni, circondati e strattonati fuori da «Kfc», martedì 15 in Porta Nuova il clima sembrava già in parte cambiato: per buona parte della giornata è stata infatti presente nei pressi dei Propilei una volante della questura, affiancata anche dalla polizia locale che ha tenuto sotto controllo l’intera zona. Controlli che stanno proseguendo anche nella giornata di martedì 15 ottobre.

Le tensioni tra i commercianti

A seguito dell’aggressione a scopo di rapina di venerdì era infatti riesploso il malumore dei commercianti dell’area, che da tempo segnalavano come Porta Nuova fosse cambiata proprio per la presenza di questi gruppetti, anche piuttosto nutriti – spesso fino a una trentina –, di «maranza» che si aggirano un po’ fuori dalle regole. L’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni si è sentito con il papà di uno dei due diciassettenni vittime della rapina: «Ci sentiremo anche domani (oggi, ndr) – spiega – e siamo disponibili a incontrarli, come amministrazione comunale, tutte le volte che vorranno, oltre che a far da tramite con le altre istituzioni per eventuali incontri anche con loro. Nel frattempo, con la denuncia formalizzata, penso proseguiranno le indagini anche con le visione delle telecamere». Lo scopo è chiaramente quello di fare rete anche con la prefettura e le forze dell’ordine, ma anche con le scuole e tutte le realtà che hanno a che fare con l’educazione dei ragazzi. Sabato, l’indomani dell’aggressione, il diciassettenne che ha ricevuto anche il pugno alla schiena mentre un altro maranza gli stringeva il braccio al collo, ha per l’appunto formalizzato la denuncia in caserma dai carabinieri di via delle Valli accompagnato dai genitori.