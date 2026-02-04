Telemarketing, è un assalto quotidiano. Ecco come difendersi - Il decalogo

Le telefonate indesiderate dei call center continuano a esasperare i cittadini, nonostante i recenti interventi normativi. A denunciarlo è Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, che raccoglie quotidianamente l e segnalazioni di consumatori stanchi di chiamate promozionali insistenti e talvolta aggressive.

Aumento delle chiamate

«La sensazione è che le telefonate moleste siano addirittura aumentate nell’ultimo periodo», afferma Busi, sottolineando come il problema resti di grande attualità anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice Agcom, introdotto per contrastare il cosiddetto spoofing, ovvero la falsificazione del numero del chiamante da parte di call center esteri che si spacciavano per italiani.

Due filtri

Per arginare il fenomeno, l’Autorità per le telecomunicazioni ha attivato due filtri: ad agosto 2025 per i numeri fissi e a novembre 2025 per i numeri mobili. Un intervento che ha impedito ai call center esteri di contattare gli utenti utilizzando numerazioni italiane, ma che non ha eliminato del tutto il problema: le chiamate continuano infatti ad arrivare da numeri con prefissi stranieri.

Continuano i comportamenti scorretti

Secondo Adiconsum, inoltre, non mancano comportamenti scorretti anche da parte di operatori italiani. «È necessario intervenire anche su questi – prosegue Busi – e perseguire le compagnie che acquistano pacchetti di contratti sottoscritti in modo truffaldino, come spesso accade per le forniture di energia elettrica».

Il Registro pubblico delle opposizioni

Un alleato importante nella difesa dei cittadini resta il Registro pubblico delle opposizioni, che consente di bloccare le chiamate pubblicitarie indesiderate e annulla i consensi precedentemente rilasciati. Tuttavia, come ricorda la presidente di Adiconsum Bergamo, lo strumento è efficace solo se gli operatori rispettano le regole.

«Fondamentale segnalare»

«Il Registro è un servizio utile, ma purtroppo esistono call center che non rispettano le leggi – conclude Busi –. Per questo è fondamentale segnalare ogni telefonata molesta: in questo modo il Registro delle opposizioni e il Garante per la privacy possono intervenire e sanzionare chi non è in regola».

Il decalogo contro il telemarketing selvaggio