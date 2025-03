Tragico inizio d’anno sulle strade: in 2 mesi morti 12 bergamaschi

A gennaio scontri mortali ravvicinati

Questo anno appena iniziato si è aperto con una sequenza ravvicinata di incidenti mortali il 19 gennaio: risale a quel giorno lo schianto in cui ha perso la vita, a Serrapetrona nel Maceratese, Cristian Pesce di Romano di Lombardia. Due giorni dopo in A4 a Seriate moriva Antonio Fadda di Castelli Calepio e poche ore dopo, il 23 gennaio, in un frontale fra il suo furgone e un camion era morto, a San Michele all’Adige (in provincia di Trento) Jaskaran Singh, 21enne di Cologno al Serio, la vittima più giovane di questa triste sequela. Gennaio si chiudeva con l’incidente del 29 in pieno centro a Costa Volpino, dove Costante Bonomelli di 84 anni veniva investito da un’auto.