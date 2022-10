Trasporti pubblici, i sindacati: «Si rischia il collasso, serve un incontro con la politica»

«Sveglia prima dell’alba, turni spezzati con pause lunghe ma che impegnano per tutta la giornata, traffico e utenza non sempre educata, e soprattutto un investimento iniziale oneroso per prendere la patente D e il certificato di qualificazione necessario per condurre un autobus: una spesa di 4.500 euro. E così il mestiere dell’autista non attrae più». È quanto si legge in una nota dei sindacati dei trasporti bergamaschi diffusa nella mattinata di venerdì 21 ottobre. «Ne sanno qualcosa le aziende di trasporto locale della provincia di Bergamo – prosegue la nota – da tempo alla ricerca di almeno un centinaio di persone: il flusso in uscita di chi va in pensione è continuo, ma a questi oggi si aggiungono quelli che lasciano per cercare un altro lavoro».