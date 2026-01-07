Treno cancellato e ritardi nella mattinata, mercoledì nero per i pendolari bergamaschi

Il ritorno tra i banchi di scuola e dell’Università, come pure quelli del proprio posto di lavoro, è stato da dimenticare il 7 gennaio anche per gli utenti del trasporto ferroviario. Il primo giorno al rientro dalle vacanze natalizie è cominciato tra cancellazioni e ritardi di moltissimi treni, in particolare della linea Bergamo-Milano via Treviglio. «È una situazione vergognosa, e siamo solo al 7 gennaio», racconta Francesco Riccardi, uno dei tanti pendolari colpiti dagli ennesimi disservizi. «Il treno Bergamo-Milano delle 6:02 è partito con circa 30 minuti di ritardo ed è stato poi soppresso a Lambrate, non è mai arrivato a destinazione. I passeggeri sono stati costretti a scendere lì e a cambiare treno, oppure a proseguire con la metro. Il corrispondente Milano-Bergamo delle 7:05 è stato cancellato, così come il Bergamo-Milano delle 7:02. Io sono salito a Verdello (partenza programmata alle 6:11, ndr), ma quando ho capito che il treno non sarebbe arrivato a Milano ho preso la navetta per Treviglio e da lì il treno che da Verona porta a Milano Centrale. Alla fine sono arrivato alle 7:40, ma ho perso tutte le coincidenze del mio viaggio di lavoro. Avevo una riunione a Basilea alle 11, ma alla fine arriverò alle 13 facendo tre cambi. Sono in viaggio dalle 5:30, tra ritardi e cancellazioni», dice Francesco, che è titolare di un’azienda che realizza cucine professionali per ristoranti.