Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 31 Ottobre 2025

Vaccinazioni aperte in Fiera Campionaria: si parte con Remuzzi e Bertolaso

IN VIA LUNGA. Nella mattinata di venerdì 31 ottobre la visita dell’assessore regionale al Welfare e del direttore dell’Istituto Mario Negri.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri si vaccina alla Fiera Campionaria alla presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giuseppe Remuzzi
Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri si vaccina alla Fiera Campionaria alla presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giuseppe Remuzzi
(Foto di Agazzi)

Buon afflusso in Fiera nella mattinata di venerdì 31 ottobre per la possibilità di vaccinarsi in occasione della Campionaria . Attive sette linee, in funzione dalle 11 alle 18 (anche sabato 1 novembre): questa mattina ha ricevuto l’immunizzazione anche Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, vaccinato all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. «La campagna è aperta a tutti - ha ricordato l’ex capo della Protezione civile - e infatti in tutta la Lombardia siamo già oltre un milione e 150mila dosi. È la testimonianza che i nostri cittadini credono nella prevenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Medicina
assistenza sanitaria
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Giuseppe Remuzzi
Guido Bertolaso
Luca Bonzanni
Istituto Mario Negri
protezione civile