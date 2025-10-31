Vaccinazioni aperte in Fiera Campionaria: si parte con Remuzzi e Bertolaso

Buon afflusso in Fiera nella mattinata di venerdì 31 ottobre per la possibilità di vaccinarsi in occasione della Campionaria . Attive sette linee, in funzione dalle 11 alle 18 (anche sabato 1 novembre): questa mattina ha ricevuto l’immunizzazione anche Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, vaccinato all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. «La campagna è aperta a tutti - ha ricordato l’ex capo della Protezione civile - e infatti in tutta la Lombardia siamo già oltre un milione e 150mila dosi. È la testimonianza che i nostri cittadini credono nella prevenzione».