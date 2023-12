Veglione in piazzale Alpini: dalle 18 vietati botti e vetro

A Bergamo è tutto pronto per accogliere nel migliore dei modi il 2024. La festa all’aperto, organizzata da Comune di Bergamo e «Shining Production», ha superato le tremila adesioni a ingresso gratuito, ma su prenotazione tramite «TicketSms». Lo spazio «Nxt Station» in piazzale degli Alpini si riempirà di musica, luci e tanto divertimento. I cancelli aprono oggi alle 19,30 per coloro che hanno prenotato il cenone, mentre tutti gli altri potranno accedere un’ora più tardi. Dalle 21 è previsto il warm up di «Radio Number One», mentre alle 22 si entra nel vivo del concerto accompagnato dalla voce del frontman Giuliano Palma, che guiderà il pubblico presente fino alla mezzanotte.

L’intrattenimento traghetterà i presenti fino all’anno nuovo e dopo i festeggiamenti, accompagnati da auguri e brindisi, la serata in piazzale Alpini si concluderà con il dj set di «Radio Number One». Qui torneranno nuovamente protagonisti Vittoria Marletta e Alvise Salerno con una selezione di grandi successi musicali dell’anno che si chiude, oltre a quelli di sempre, in modo da accompagnare balli e canti, celebrando al meglio l’arrivo del 2024 tutti insieme.

Ovviamente, oltre all’organizzazione nei minimi dettagli della serata, l’attenzione in queste ore è massima anche sul fronte della sicurezza: le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura, hanno già pianificato controlli e presìdi non solo in piazzale degli Alpini, teatro del momento di festa, ma anche nelle altre zone del centro dove si radunerà inevitabilmente chi vorrà brindare all’anno nuovo in strada o in piazza, complice anche il clima non particolarmente rigido che sta caratterizzando quest’ultimo periodo del 2023.

Le ordinanze del Comune

Proprio sul versante della sicurezza, dal canto suo il Comune ha emesso due specifiche ordinanze, una per la «regolamentazione della viabilità» proprio nella zona attorno a piazzale degli Alpini e l’altra per vietare l’uso dei botti e della vendita di bevande di ogni genere – non solo alcoliche – in contenitori di vetro tra le 18 di oggi pomeriggio e le 6 di domattina. Nell’ordine, per quanto riguarda la viabilità, dalle 15 di oggi e «fino a cessato bisogno» il tratto di viale Papa Giovanni XXIII tra l’innesto di via Bonomelli (di fatto dalla stazione) e l’incrocio con le vie Paleocapa e Angelo Mai sarà chiuso al traffico (dalle 18 il divieto riguarderà anche i mezzi pubblici). Fin da mezzogiorno di oggi sarà inoltre vietato parcheggiare nel parcheggio pubblico di fronte alla sede de «L’Eco di Bergamo», in viale Papa Giovanni sul lato opposto rispetto a piazzale Alpini. Divieto esteso, però dalle 15, anche all’ultimo tratto di via Novelli (a senso unico) verso il viale.