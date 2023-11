Verso le elezioni a Bergamo: nel centrodestra, cresce l’ipotesi Pezzotta

Le indiscrezioni dei giorni scorsi davano l’idea per esclusa, per presunta indisponibilità dell’interessato (che aveva declinato già cinque anni fa). Nelle ultime ore, invece, il nome ha ricominciato a circolare con insistenza. La candidatura a sindaco per il centrodestra di Andrea Pezzotta sarebbe ad oggi, secondo qualcuno, «ben più di una suggestione».

Profilo civico, Pezzotta è un noto e stimato avvocato cittadino. A Palafrizzoni è già stato come assessore all’Urbanistica (in quota dell’allora Pdl) nella Giunta guidata da Franco Tentorio, dal 2009 al 2014. Aveva poi scelto di non candidarsi alle successive elezioni, tornando a tempo pieno al suo lavoro di professionista. A domanda su un possibile ruolo da «frontman» nel 2024, si limita a osservare: «Aspetto le determinazioni del tavolo regionale».

Il risiko dei capoluoghi

(Foto di Beppe Bedolis) Parole che suonano comunque ben diverse da un «no, grazie», e che lasciano intravedere, se non altro, una disponibilità a discutere. Di certo dei contatti ci sono stati. A lavorare sul nome di Pezzotta sarebbe Fratelli d’Italia, che tuttavia per il momento mantiene il massimo riserbo e non ha svelato le sue carte nel confronto con gli alleati.

E il punto, come lascia intendere lo stesso Pezzotta, rimane capire il quadro in cui ci si muove. L’intesa nel centrodestra va infatti trovata a livello regionale, con tre capoluoghi che vanno al voto: Bergamo, Cremona e Pavia. Un inghippo si sarebbe creato soprattutto su quest’ultima: il sindaco uscente è leghista (e tecnicamente ricandidabile, dopo un solo mandato), ma Fratelli d’Italia mirerebbe a esprimere un proprio nome. La partita di Bergamo oggi è legata soprattutto a questi passaggi.

Gli scenari più probabili per la nostra città rimarrebbero quelli di cui si parla ormai da settimane: un civico indicato da FdI (che a questo punto potrebbe essere proprio Pezzotta) o un esponente di Forza Italia.

Che i suoi nomi li ha fatti da tempo: Alessandra Gallone, Carlo Saffioti e Gianfranco Ceci, mentre nei giorni scorsi si è pubblicamente sfilato Giorgio Jannone, con un post su Facebook in cui si è detto «onorato» e «lusingato», ma ha nel contempo spiegato l’intenzione di «lasciare il passo a chi ha la volontà, più convinta della mia, di dedicarsi al ruolo di sindaco, a coloro che potranno e dovranno farlo a tempo pieno». Gli azzurri peraltro proprio oggi presenteranno i dati sul tesseramento 2023, che prelude al congresso provinciale: pare che i numeri siano positivi, e chissà che questo non diventi un ulteriore tassello nel confronto con gli alleati.

I timori sui tempi

Quel che è certo è che dai livelli orobici dei partiti si comincia a scalpitare: il centrosinistra uscente ha ufficializzato a metà ottobre la sua scelta, puntando su Elena Carnevali , e ora molti nel centrodestra temono che si arrivi troppo «lunghi». Tanto più che l’impressione di qualcuno è che la discussione sulle amministrative, sul piano regionale e nazionale, stia registrando un certo rallentamento.