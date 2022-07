Via Zambonate, la «tettoia» va in pensione: nascerà una nuova piazzetta

Ci sono volute un’autogru e un’operazione a strada chiusa, in serata, per rimuovere la tettoia-pensilina di via Zambonate, come previsto dal progetto di riqualificazione della via, in corso. Da giovedì sera la struttura è finita nei magazzini comunali, reperto vintage risalente alla metà degli anni Novanta. Non parliamo di una pensilina qualsiasi, la tettoia riprendeva infatti in chiave contemporanea le linee della «Gallinazza», lavatoio che un tempo animava quel tratto di Borgo San Leonardo, a due passi da Largo Cinque Vie.