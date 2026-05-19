Bergamo, ecco l’estate 2026 per i giovani: volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazione

Con l’arrivo dell’estate prende il via il nuovo calendario di iniziative gratuite promosso dalle Politiche giovanili del Comune di Bergamo e rivolto alle nuove generazioni. Da giugno a settembre, Bergamo per Giovani proporrà attività pensate per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro, sperimentazione, socialità e partecipazione in diversi spazi della città.

Il programma comprende esperienze di volontariato, laboratori artistici e creativi, musica dal vivo, eventi territoriali e momenti di confronto dedicati al rapporto tra giovani e città Il programma comprende esperienze di volontariato, laboratori artistici e creativi, musica dal vivo, eventi territoriali e momenti di confronto dedicati al rapporto tra giovani e città. «L’estate può diventare un tempo prezioso per costruire relazioni, fare esperienze significative e vivere la città in modo attivo», sottolinea l’assessora alle Politiche giovanili Marzia Marchesi.

Tra le proposte confermate c’è «Da grande voglio fare… boh!», percorso rivolto agli 11-14enni che desiderano sperimentare attività pratiche e avvicinarsi a professioni, passioni e competenze diverse. Le attività si svolgeranno allo Spazio per Giovani di via Gandhi 3, a Boccaleone, e alla Casa del Quartiere di Monterosso, con tre settimane immersive tra giugno e settembre.

Per la fascia 14-25 anni sono invece previsti laboratori dedicati alla musica, alla fotografia e alla sartoria. Dal 6 al 10 luglio si terrà «Da grande voglio fare… Musica!», dal 13 al 17 luglio sarà la volta del percorso sulla fotografia, mentre dal 27 al 31 luglio il laboratorio di sartoria proporrà attività di personalizzazione e rivitalizzazione degli abiti.

Bergamo, estate 2026: la presentazione dei progetti Ampio spazio anche agli appuntamenti aperti negli Spazi per Giovani: il 2 luglio è in programma uno Swap Party dedicato allo scambio di vestiti e oggetti, il 23 luglio un Aperitivo letterario, mentre il 6 agosto si terrà l’evento conclusivo della Sala Prove e della Room for Art a Monterosso, con aperitivo, musica dal vivo, esposizioni e performance.

Torna BG+: aiutare per crescere

Torna inoltre BG+: aiutare per crescere, il palinsesto di esperienze di volontariato promosso in collaborazione con CSV Bergamo. Le attività coinvolgeranno giovani dai 14 ai 25 anni tra Bergamo e i Comuni dell’Ambito 1 — Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone — in percorsi educativi, culturali, artistici, sportivi e di cura del territorio. Il progetto prenderà il via il 26 maggio con un open day allo Spazio Polaresco.

Durante lo stesso open day si terrà anche il primo forum pubblico di GenerAzione Bergamo – Tra i confini e oltre gli spazi, percorso di ricerca-azione dedicato agli spazi urbani e alla partecipazione giovanile. I forum estivi avranno l’obiettivo di raccogliere proposte e linee guida da consegnare all’amministrazione comunale per la costituzione di un Forum giovani cittadino.

Il programma estivo coinvolgerà anche il territorio con eventi al Parco Agricolo di Grumello, in via Morali e in altri spazi di quartiere, in collaborazione con il progetto di educativa di strada Giovani Onde. A Grumello sono previste anche serate intergenerazionali con quiz, tombola, picnic e attività aggregative.

Sul fronte musicale, l’estate 2026 vedrà la nascita di Clamore Young, call promossa da Bergamo per Giovani insieme a Clamore Festival e rivolta a band, musiciste, musicisti e DJ under 20 della città e della provincia. I progetti selezionati potranno esibirsi dal vivo durante il festival, in programma il 27 e 28 giugno a Bergamo. La call resterà aperta fino al 24 maggio.

Tutte le iniziative sono gratuite. Il calendario completo, le modalità di iscrizione e gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali di Bergamo per Giovani e sul sito giovani.comune.bergamo.it.

Nel dettaglio

Laboratori creativi e spazi espressivi per persone giovani

Accanto alle attività dedicate a preadolescenti, l’estate proporrà anche una serie di percorsi laboratoriali rivolti a chi ha tra i 14 e i 25 anni che desiderano approfondire linguaggi artistici e creativi attraverso esperienze pratiche e formative.

Dal 6 al 10 luglio si terrà Da grande voglio fare… Musica!, un percorso dedicato a chi desidera trasformare la propria passione musicale in un progetto artistico più consapevole. Attraverso laboratori pratici e l’utilizzo di strumenti legati al settore musicale, le persone partecipanti potranno sviluppare creatività, identità artistica e competenze comunicative e professionali.

Dal 13 al 17 luglio spazio infine a Da grande voglio fare… Fotografia!, un’esperienza pratica dedicata al linguaggio fotografico, alla composizione delle immagini e alla post-produzione.

Dal 27 al 31 luglio sarà invece proposto Da grande voglio fare… Sartoria!, laboratorio dedicato alla personalizzazione e alla rivitalizzazione di abiti insieme a professioniste del settore moda e sartoria.

Durante l’estate gli Spazi per Giovani ospiteranno inoltre alcuni appuntamenti aperti dedicati alla socialità e alla creatività condivisa.

Il 2 luglio è previsto uno Swap Party, un pomeriggio dedicato allo scambio di vestiti e oggetti per promuovere pratiche di riuso e riflettere insieme sui consumi legati alla moda.

Il 23 luglio si terrà un Aperitivo letterario con quiz e momenti di confronto e condivisione di letture e consigli di libri.

Il 6 agosto è in programma l’evento conclusivo della Sala Prove e della Room for Art ospitate nello spazio giovanile di Monterosso, Scaletta Darwin 2, con aperitivo, musica dal vivo, esposizioni artistiche e performance. Dopo la pausa estiva, le attività riprenderanno con il concerto dei gruppi della sala prove presso il CTE di Boccaleone.

Bergamo, estate 2026 per i giovani: volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazione

Estate 2026 Politiche per Giovani - Programma

BG+: aiutare per crescere - Esperienze di volontariato in varie realtà

Da giugno a settembre. 26 maggio OPEN DAY.

https://giovani.comune.bergamo.it/calendario/bg-aiutare-per-crescere/



Primo forum GenerAzione Bergamo

https://giovani.comune.bergamo.it/iniziativa/generazione-bergamo/

Da grande voglio fare… boh! (11-14 anni)

9 giugno al 12 giugno, 20 luglio al 24 luglio, 31 agosto al 4 settembre

Spazi per Giovani di via Gandhi 3 e Spazio di Quartiere Monterosso “La Casa del Quartiere”

https://giovani.comune.bergamo.it/da-grande-voglio-fare-boh-2026/

Clamore Young

Sabato 27 e domenica 28 giugno

https://giovani.comune.bergamo.it/call/clamore-young/

Da grande voglio fare… Musica! (14-25 anni)

6 - 10 luglio

Spazio per Giovani di via Gandhi 3

https://giovani.comune.bergamo.it/calendario/da-grande-voglio-fare-musica-2/

Da grande voglio fare… Fotografia! (14-25 anni)

13 - 17 luglio

Spazio per Giovani di via Gandhi 3

https://giovani.comune.bergamo.it/calendario/da-grande-voglio-fare-fotografia/

Da grande voglio fare… Sartoria! (14-25 anni)

27 - 31 luglio

Spazio per Giovani di via Gandhi 3

https://giovani.comune.bergamo.it/calendario/da-grande-voglio-fare-sartoria/

Eventi estivi negli spazi giovanili

Swap Party - 2 luglio

https://giovani.comune.bergamo.it/calendario/swap-party-summer-edition/

Aperitivo letterario - 23 luglio

https://giovani.comune.bergamo.it/calendario/aperitivo-letterario-2/

Evento finale Sala Prove e Room for Art - 6 agosto

https://giovani.comune.bergamo.it/calendario/summer-open-studio-artmusic/