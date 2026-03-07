«MasterChef è la mia rivincita, ora sogno un locale dove cucinare quello che amo» - Video

Aprire un piccolo locale tutto suo dove cucinare quello che gli piace, una bakery o un’altra attività in cui lievitati e dolci potranno essere protagonisti: questo il sogno nel cassetto del bergamasco Matteo Rinaldi che giovedì sera ha concluso il suo percorso nella 15esima edizione di MasterChef Italia con un bellissimo terzo posto.

Una finalissima a due, a sorpresa, che ha visto i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, incoronare vincitore lo studente 24enne Teo Canzi (di Olgiate Molgora) davanti a Carlotta Bertini (25enne della provincia di Biella).

Dopo la prima eliminazione di Dounia (28enne Oss di Bassano del Grappa), anche Matteo ha dovuto salutare il cooking show Sky Original a un passo dalla finalissima. «MasterChef - ha detto Rinaldi in occasione della conferenza stampa con i quattro finalisti - è stata un’esperienza intensa che mi ha aiutato ad acquisire una nuova consapevolezza delle mie capacità e che mi ha regalato relazioni e amicizie, che continuano. Un’esperienza che è stata comunque un’occasione di rivincita». Matteo non era infatti tra i favoriti e anche durante i casting aveva condiviso la sua voglia di riscatto.

«Indipendentemente dal risultato è stata comunque una rivincita perché in Masterchef ti metti in gioco e quindi, qualunque sia, è sempre un bel risultato - ha detto -. Sicuramente ho riscoperto una nuova consapevolezza delle mie capacità grazie alla fiducia degli chef». Rileggendo con l’autoironia che ha contraddistinto il suo percorso, Matteo ha commentato la beffa della finale a due con un sorriso e un «Resto uno sfortunato. Ma sono molto felice delle persone che sono arrivate in finale, Teo e Carlotta, se lo meritano».

Il percorso familiare

Da spettatori - e tifosi bergamaschi- attendevamo con curiosità la possibilità di scoprire il menu di Matteo che a Bergamo è nato 28 anni fa ma è cresciuto in una famiglia le cui radici sono diffuse lungo la penisola. Mamma Tina, infatti, è di Noto, papà Gennaro di Cava de’ Tirreni (provincia di Salerno) ma la provincia bergamasca è la terra che li ha fatti incontrare e innamorare e qui hanno cresciuto i due figli Matteo e Andrea.

«Non mi immagino nella ristorazione classica - ammette Matteo - resta il sogno di realizzare qualcosa di mio, piccolo ma di qualità, in cui cucinare quello che mi piace come i panificati e i dolci ma dove questo non è più così centrale» «Il menu per la finale è rimasto un’idea - ha detto Matteo - Mi sarebbe piaciuto portare un ingrediente poco considerato e farlo diventare protagonista, ma anche sviluppare una narrazione legata al pane e lievitati perché hanno caratterizzato il mio percorso e li vedo nel mio futuro». Un futuro che non è ancora scritto, ma tutto da costruire. Matteo è tornato a lavorare, aprendo partita iva, come graphic designer, a Milano per essere libero di costruire un suo progetto di vita e gettare le basi per il suo sogno. «Non mi immagino nella ristorazione classica - ammette Matteo - resta il sogno di realizzare qualcosa di mio, piccolo ma di qualità, in cui cucinare quello che mi piace come i panificati e i dolci ma dove questo non è più così centrale. Bakery? Forse sì e forse non solo. Il pane sarà tra i protagonisti ma non l’unico». Un sogno che potrebbe concretizzarsi nella terra bergamasca ma che non è un vincolo proprio perché tutto da costruire. «Bergamo è parte integrante della mia persona e sarebbe bello fare qualcosa qui - precisa il 28enne di Boltiere - nonostante non abbia grandi legami con il territorio ma qui si sono conosciuti i miei genitori. Non escludo nulla».